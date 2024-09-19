Семья переехала на остров с 200 жителями, на который можно попасть только 2 раза в день

Эндрю Манди и его жена Виктория решились на переезд, несмотря на приливы и отливы, которые создавали трудности для их детей в посещении школы. Мужчина отметил преимущества жизни на острове.

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Семья Манди переехала на Холи-Айленд (Уэльс) в конце 2022 года в рамках кампании по борьбе с сокращением и старением населения острова, на котором проживает менее 200 человек. Об этом пишет Daily Star.

Несмотря на то, что остров на побережье Нортумберленда ежегодно посещают до 800 000 туристов, местных жителей становится все меньше. Прилив позволяет добираться к Холи-Айленду дважды в день, а в остальное время дорога погружена под воду.

40-летний Эндрю Манди и его 36-летняя жена Виктория уже 18 лет являются владельцами кофейни Pilgrims Coffee House & Roastery на острове. Они переехали поближе к своему кафе, чтобы растить своих троих детей — 10-летнюю Аиду, семилетнюю Хайди и четырехлетнюю Тею.

Раньше они жили в деревне Белфорд, примерно в 15 минутах езды, и им приходилось добираться до своего кафе во время приливов и отливов. В настоящее время на острове реализуется проект под названием "Холи-Айленд 2050", направленный на повышение устойчивости острова. Советники рассматривают возможность строительства нового центра для посетителей и улучшения транспортного сообщения, включая велодорожку и парковку.

Семья переехала поближе к своему кафе, которое расположено на острове Фото: SWNS

Эндрю Манди, один из новых жителей, недавно принявших участие в кампании, рассказал о своем решении растить детей на Холи-Айленде.

"Мы хотели иметь детей и нам понравилась идея воспитывать их на острове. Я был рядом с ним с самого рождения и знаю, каково это, когда прилив затихает. Здесь есть все самое лучшее: пляжи повсюду, минимум транспорта, а дети могут бегать по улицам, как им вздумается", — сказал он.

Эндрю отметил, что не любит городскую жизнь. Он также поведал историю своей семьи.

"Мои родители купили магазин на острове около 40 лет назад, им управляли мои бабушка и дедушка, а потом у моей мамы было еще несколько магазинов. Я как бы вырос здесь. Я живу по соседству с кафе, и добираться до него теперь 5 метров", — говорил он.

Семья воспитывает троих детей Фото: SWNS

Несмотря на трудности, приливы и отливы, по словам Эндрю, в основном и привлекают туристов на остров.

"Здесь было не очень спокойно. У вас никогда не было достаточно времени, чтобы сделать все, что вам нужно, по обе стороны прилива. К нам приезжает много туристов, так как попасть на остров довольно просто. Приливы и отливы — это огромная достопримечательность", — добавил он.

Несмотря на то, что бизнес зависит от туристов, Эндрю выразил желание улучшить управление туризмом на фоне планов "Холи Айленд 2050".

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