Без води та їжі: моряк 76 днів виживав на надувному човні посеред океану (відео)

Стів Каллахан спроєктував і побудував човен "Наполеон Соло", який зазнав аварії. Чоловікові вдалося врятуватися на надувному плоту, проте він опинився на відстані 1287 км від берега.

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Американський моряк Стів Каллахан, який вирушив у самостійну подорож з Канарських островів до Карибського басейну, 76 днів боровся за своє життя на надувному човні. Про цю історію згадує Lad Bible.

Чоловік сам спроєктував і побудував 6,5-метровий човен "Наполеон Соло" і вирушив у плавання 1981 року. Через трохи більше ніж тиждень після початку подорожі морський архітектор зіткнувся з невідомим об'єктом, імовірно акулою або китом, і його судно почало тонути.

Коли "Наполеон Соло" почав тонути, Стів ледь встиг схопити своє рятувальне спорядження, включно з рятувальним плотом.

"Я прокинувся, а наді мною шуміла вода. Судячи з того, як вона прибувала, я зрозумів, що судно швидко тоне. Човен був майже повністю занурений у воду, але я затамував подих і занурювався під воду знову і знову. Пам'ятаю, що вона внизу здавалася такою спокійною порівняно з бурхливим зовні океаном. Це було схоже на вхід у водяну гробницю", — згадував Стів.

Стів ледь встиг схопити своє рятувальне спорядження, включно з рятувальним плотом. Фото: Sailing Europe

Раптово Стів опинився один посеред Атлантики, приблизно за 800 миль (1287 км) від берега, з обмеженими запасами їжі та пиття.

"Я вів журнал, ловив рибу за допомогою списа і кип'ятив воду за допомогою сонячної батареї, яка працювала кілька днів. Приблизно на 14-й день я побачив корабель, запалив сигнальну ракету і подумав, що мене помітили, але він просто пройшов повз. До 50-го дня я вже 10 днів намагався утримати пліт на плаву за допомогою насоса, після того як частина його порвалася. Я був на самому дні. Я зламався і здався. Але потім мені стало страшно від думки, що через кілька годин я буду мертвий; я знайшов спосіб полагодити пліт, і це стало найбільшою перемогою в моєму житті", — пояснив він.

Стів, якому зараз 72 роки, написав книгу про це випробування під назвою Adrift: Seventy-six Days Lost at Sea Фото: Sailing Europe

На 76-й день його нарешті помітили і врятували рибалки біля острова Марі-Галанте. На той час Стів втратив третину своєї ваги, і минуло шість тижнів, перш ніж він зміг знову почати ходити.

"Я не міг повірити, що там хтось є. Мої почуття були немов під'єднані до електричного кола, всі вони були посилені, так що кожен колір був дуже яскравим, а кожен запах — дуже інтенсивним. Це було просто чудово для мене. У тому, що я вижив, немає нічого благородного, це просто те, що я зробив", — додав чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли. Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.

Також стало відомо, що чоловік витратив 1 млн доларів на відновлення круїзного лайнера. Кріс Віллсон і його дружина Джин Лі витратили 15 років на ремонт судна довжиною 89 метрів. На кораблі 85 кают, басейн і театр.