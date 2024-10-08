Без воды и еды: моряк 76 дней выживал на надувной лодке посреди океана (видео)

Стив Каллахан спроектировал и построил лодку "Наполеон Соло", которая потерпела крушение. Мужчине удалось спастись на надувном плоту, однако он оказался на расстоянии 1287 км от берега.

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Американский моряк Стив Каллахан, отправившийся в самостоятельное путешествие с Канарских островов в Карибский бассейн, 76 дней боролся за свою жизнь на надувной лодке. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Мужчина сам спроектировал и построил 6,5-метровою лодку "Наполеон Соло" и отправился в плавание в 1981 году. Спустя чуть больше недели после начала путешествия морской архитектор столкнулся с неизвестным объектом, предположительно акулой или китом, и его судно начало тонуть.

Когда "Наполеон Соло" начал тонуть, Стив едва успел схватить свое спасательное снаряжение, включая спасательный плот.

"Я проснулся, а надо мной шумела вода. Судя по тому, как она прибывала, я понял, что судно быстро тонет. Лодка была почти полностью погружена в воду, но я затаил дыхание и погружался под воду снова и снова. Помню, что она внизу казалась такой спокойной по сравнению с бушующим снаружи океаном. Это было похоже на вход в водяную гробницу", — вспоминал Стив.

Стив едва успел схватить свое спасательное снаряжение, включая спасательный плот. Фото: Sailing Europe

Внезапно Стив оказался один посреди Атлантики, примерно в 800 милях (1287 км) от берега, с ограниченными запасами еды и питья.

"Я вел журнал, ловил рыбу с помощью копья и кипятил воду с помощью солнечной батареи, которая работала несколько дней. Примерно на 14-й день я увидел корабль, зажег сигнальную ракету и подумал, что меня заметили, но он просто прошел мимо. К 50-му дню я уже 10 дней пытался удержать плот на плаву с помощью насоса, после того как часть его порвалась. Я был на самом дне. Я сломался и сдался. Но потом мне стало страшно от мысли, что через несколько часов я буду мертв; я нашел способ починить плот, и это стало самой большой победой в моей жизни", — объяснил он.

Стив, которому сейчас 72 года, написал книгу об этом испытании под названием Adrift: Seventy-six Days Lost at Sea Фото: Sailing Europe

На 76-й день его наконец заметили и спасли рыбаки у острова Мари-Галанте. К тому времени Стив потерял треть своего веса, и прошло шесть недель, прежде чем он смог снова начать ходить.

"Я не мог поверить, что там кто-то есть. Мои чувства были словно подключены к электрической цепи, все они были усилены, так что каждый цвет был очень ярким, а каждый запах — очень интенсивным. Это было просто прекрасно для меня. В том, что я выжил, нет ничего благородного, это просто то, что я сделал", — добавил мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что пассажиры самолета пробыли в небе 9 часов и вернулись в аэропорт, из которого вылетели. Джимин Ли, находившаяся на борту самолета, достала свой смартфон, чтобы заснять суматоху. По ее словам, сотрудники авиакомпании сказали, что у них технические проблемы.

Также стало известно, что мужчина потратил 1 млн долларов на восстановление круизного лайнера. Крис Уиллсон и его супруга Джин Ли потратили 15 лет на ремонт судна длиной 89 метров. На корабле 85 кают, бассейн и театр.