Услышали крики: пилот поссорился в полете с коллегой и запер ее в туалете

Крики о помощи услышали другие члены экипажа и даже пассажиры, что вызвало беспокойство на борту. По завершении рейса капитана отстранили от полетов.

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В авиакомпании SriLankan Airlines разгорелся крупный скандал. Во время рейса капитан воздушного судна запер свою коллегу в туалете, что не только нарушило все должностные инструкции, но и поставило под сомнение безопасность полета. Об этом сообщает Daily Mirror.

Расследованием инцидента занялись авиационные власти Шри-Ланки.

Инцидент произошел еще 21 сентября, но о нем стало известно в СМИ только на этой неделе. Речь идет о рейсе UL 607 из Сиднея в Коломбо. Во время полета капитан самолета поссорился со своей коллегой, вторым пилотом. Спор разгорелся из-за того, кто первым пойдет в туалет. В итоге, когда женщина зашла в кабинку, капитан запер ее внутри.

Крики о помощи услышали другие члены экипажа и даже пассажиры, что вызвало серьезное беспокойство на борту.

Иллюстративное фото Фото: SriLankan Airlines

По завершении рейса капитана отстранили от полетов, а авиакомпания начала внутреннее расследование. После того как инцидент получил огласку, к расследованию подключились авиационные власти Шри-Ланки.

"Авиакомпания полностью сотрудничает с соответствующими органами. Капитан самолета отстранен от полетов до окончания расследования. Безопасность и соблюдение всех нормативных требований остаются главными приоритетами SriLankan Airlines", – говорится в заявлении перевозчика.

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