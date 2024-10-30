Погружается в постоянную тьму: блогер посетил "самое странное место на Земле" (видео)

Фил Карр побывал в самом северном поселение на планете. Мужчина был поражен сочетанием культуры и туризма в этом регионе.

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Опытный путешественник Фил Карр поделился захватывающими впечатлениями о поездке в Лонгйир — город на архипелаге Шпицберген (Норвегия), расположенном в Северном Ледовитом океане. Мужчина показал главные достопримечательности в одном из своих роликов в TikTok.

Фил Карр назвал это место "самым странным" и выразил восхищение.

"Мой разум был просто взорван! Самое северное поселение на Земле — и добраться сюда проще, чем кажется", — сказал он.

Несмотря на красоты арктических пейзажей, он отметил, что условия здесь могут быть суровыми: "Это жестоко и опасно".

В видео он рассказал, что посетил Шпицберген летом, когда температура держалась на уровне +6°C, а световой день не прекращался. Но зимой, предупредил Карр, регион погружается в постоянную тьму, и климат становится гораздо суровее. Путешественник также упомянул, что первой инструкцией, которую он получил по прибытии, были меры безопасности от белых медведей.

"Если вы выходите за пределы безопасной зоны, вам нужно быть вооруженным или находиться с кем-то, кто носит оружие, — на острове тысячи белых медведей, и люди могут оказаться в их меню", — отметил он.

Иллюстративное фото Фото: The Independent Barents Observer

Во время поездки Карр посетил Всемирное семенохранилище, также известное как "Хранилище Судного дня". Он признался, что это место впечатлило его своей значимостью.

"В глубине гор хранятся семена всех растений Земли на случай катастрофы или даже падения метеорита", — говорит путешественник.

Фил также рассказал об удивительном сочетании культуры и туризма в этом регионе.

"Здесь есть школы, горнолыжный склон, пабы и даже торговый центр без налогов. Вы можете остановиться в кемпингах, хостелах или отелях, как я — моя ночь стоила около 230 фунтов. Это изолированное место, и если кого-то привезти сюда против воли, они вряд ли будут в восторге", — подытожил он.

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