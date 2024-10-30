Занурюється в постійну темряву: блогер відвідав "найдивніше місце на Землі" (відео)

Філ Карр побував у найпівнічнішому поселенні на планеті. Чоловік був вражений поєднанням культури та туризму в цьому регіоні.

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Досвідчений мандрівник Філ Карр поділився захопливими враженнями про поїздку в Лонг'їр — місто на архіпелазі Шпіцберген (Норвегія), що розташоване в Північному Льодовитому океані. Чоловік показав головні визначні пам'ятки в одному зі своїх роликів у TikTok.

Філ Карр назвав це місце "найдивнішим" і висловив захоплення.

"Мій розум був просто підірваний! Найпівнічніше поселення на Землі — і дістатися сюди простіше, ніж здається", — сказав він.

Попри красу арктичних краєвидів, він зазначив, що умови тут можуть бути суворими: "Це жорстоко і небезпечно".

У відео він розповів, що відвідав Шпіцберген влітку, коли температура трималася на рівні +6°C, а світловий день не припинявся. Але взимку, попередив Карр, регіон занурюється в постійну темряву, і клімат стає набагато суворішим. Мандрівник також згадав, що першою інструкцією, яку він отримав після прибуття, були заходи безпеки від білих ведмедів.

"Якщо ви виходите за межі безпечної зони, вам потрібно бути озброєним або перебувати з кимось, хто носить зброю, — на острові тисячі білих ведмедів, і люди можуть опинитися в їхньому меню", — зазначив він.

Ілюстративне фото Фото: The Independent Barents Observer

Під час поїздки Карр відвідав Всесвітнє насіннєсховище, також відоме як "Сховище Судного дня". Він зізнався, що це місце вразило його своєю красою.

"У глибині гір зберігається насіння всіх рослин Землі на випадок катастрофи або навіть падіння метеорита", — каже мандрівник.

Філ також розповів про дивовижне поєднання культури й туризму в цьому регіоні.

"Тут є школи, гірськолижний схил, паби й навіть торговий центр без податків. Ви можете зупинитися в кемпінгах, хостелах або готелях, як я — моя ніч коштувала близько 230 фунтів. Це ізольоване місце, і якщо когось привезти сюди проти волі, вони навряд чи будуть у захваті", — підсумував він.

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