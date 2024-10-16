На "найсамотнішій дорозі" розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини (фото)

Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.

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"Найсамотніша дорога" Америки, що пролягає через глушину Невади, веде до "міста-примари" Айон, у якому живе лише 2 людини. Про це пише Daily Mail.

Відоме як "місто, яке відмовилося вмирати", Айоне в окрузі Най було засноване в 1863 році, ще до того, як Невада отримала статус штату. Після того як у довколишньому гірському хребті Шошон було виявлено срібло, воно стало успішним шахтарським поселенням, але потім занепало. Сьогодні в ньому проживають лише дві людини: сімейна пара та їхній собака. Однак багато з моторошних покинутих будівель міста все ще стоять.

Тож мандрівники, які вирушають у поїздку шосе 50, яке 1986 року журнал Life назвав найсамотнішою дорогою Америки, можуть на годинку звернути з нього, щоб відвідати "місто-привид".

Невада була офіційно визнана штатом 1864 року. До цього моменту в Айоні налічувалося понад 100 будівель, а його населення зросло приблизно до 600 осіб. У 1870-х роках населення міста пережило кілька підйомів і спадів, оскільки багато місцевих жителів стали переїжджати у більше місто Белмонт. Через 10 років в Айоні залишилося всього 25 жителів. Це число ще більше скоротилося після сильної пожежі в поштовому відділенні 1887 року, яка завдала збитків на суму близько 10 000 доларів.

У місті живе всього 2 людини Фото: Flickr

У період з 1912 по 1914 рік Айоне пережив невеликий бум, коли чисельність населення досягла 100 осіб і було проведено нову телефонну лінію до Остіна. Однак цей сплеск зростання виявився недовгим. Зрештою, поштове відділення закрило свої двері 1959 року, а незабаром і всі інші підприємства.

Через роки 80-річний Джонатан Харп, його дружина Норма залишилися єдиними, хто називає Айон своїм домом. Чоловік усе життя пропрацював у шахтах і керував важкою технікою.

Джонатан розповів, що, хоча вісім родин усе ще володіють нерухомістю в місті-примарі, Харпи — єдині, хто називає його своїм домом. За припасами та продуктами подружжя раз на тиждень їздить у Феллон, невелике місто з населенням близько 10 000 осіб, розташоване приблизно за 100 миль (160 км).

Деякі сім'ї володіють нерухомістю в покинутому місті Фото: wikimedia

Джонатан зазначив, що, хоча деякі люди приїжджають у гості, він насолоджується тишею і спокоєм.

"Я б не проміняв це ні на що", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер відвідав "місто-привид", будівництво якого обійшлося в 764 млн фунтів стерлінгів. Спочатку його побудували для розміщення близько 10 000 жителів, але це не завадило йому обзавестися власною Ейфелевою вежею і копією фонтанів з Версальського палацу.

Також стало відомо, що пара купила стару занедбану школу і переробила її під затишний сімейний будинок. Даніель і Крейг Джонс розповіли, що купили історичну будівлю за 210 тисяч доларів. Витративши 8 місяців і ще 220 тисяч доларів, вони перетворили стару школу на житловий будинок.