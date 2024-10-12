Блогер відвідав "місто-привид", будівництво якого обійшлося в 764 млн фунтів стерлінгів

Місто спочатку було побудоване для розміщення близько 10 000 жителів, але це не завадило йому обзавестися власною Ейфелевою вежею і копією фонтанів з Версальського палацу.

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Прогулюючись вулицями Тяньдучен (Китай), можна подумати, що ви йдете тротуарами Парижа. Усе тому, що китайські розробники витратили 760 мільйонів фунтів стерлінгів на створення невеликої копії французької столиці. Блогери-мандрівники з Yes Theory відвідали місто у 2023 році після того, як стало відомо, що район перетворився на "місто-привид". Про це пише Daily Express.

Причиною невдачі Тяньдучен називають уповільнення зростання китайського ринку нерухомості в останні роки. Місто розташоване більш ніж за 6 000 миль (9656 км) від Парижа, але це не завадило йому обзавестися власною Ейфелевою вежею і копією фонтанів з Версальського палацу. Будівельники сподівалися, що таке рішення привабить жителів, які прагнуть до більш європейського способу життя.

Блогери-мандрівники Yes Theory відвідали це місце у 2023 році після того, як стало відомо, що район перетворився на "місто-привид" після уповільнення зростання китайського ринку нерухомості в останні роки. Але у відеоролику на YouTube під назвою "Я досліджував невдалу китайську копію Парижа за 1 мільярд доларів (справжнє місто)" група показала, що в ньому, як і раніше, живуть люди.

Один із блогерів Yes Theory сказав, що дивовижним у "підробленому Парижі" було те, наскільки красивим він був Фото: YouTube

Один із блогерів Yes Theory сказав, що дивовижним у "підробленому Парижі" було те, наскільки красивим він був. Увечері, коли знімальна група знімала це місце, за їхніми словами, на вулиці вийшла велика кількість людей.

"Тут стало більше життя, не так моторошно, дивно і пустельно. І здається, що люди тут дійсно існують", — сказав один із блогерів.

Місто спочатку було побудовано для розміщення близько 10 000 жителів. Оскільки воно розташоване на околиці кількох великих міст, до нього зручно добиратися будь-яким транспортом. Не дивно, що це місце приваблює як туристів, які приїжджають сюди заради чудернацьких фотосесій, так і місцевих мешканців, які бажають познайомитися з "французьким містом" без необхідності витрачати гроші на переліт, щоб побачити його в реальності.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила стару занедбану школу і переробила її під затишний сімейний будинок. Даніель і Крейг Джонс розповіли, що купили історичну будівлю за 210 тисяч доларів. Витративши 8 місяців і ще 220 тисяч доларів, вони перетворили стару школу на житловий будинок.

Також стало відомо, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму помешканні разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.