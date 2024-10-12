Блогер посетил "город-призрак", строительство которого обошлось в 764 млн фунтов стерлингов

Город изначально был построен для размещения около 10 000 жителей, но это не помешало ему обзавестись собственной Эйфелевой башней и копией фонтанов из Версальского дворца.

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Прогуливаясь по улицам Тяньдучэн (Китай), можно подумать, что вы идете по тротуарам Парижа. Все потому, что китайские разработчики потратили 760 миллионов фунтов стерлингов на создание небольшой копии французской столицы. Блогеры-путешественники из Yes Theory посетили город в 2023 году после того, как стало известно, что район превратился в "город-призрак". Об этом пишет Daily Express.

Причиной неудачи Тяньдучэн называют замедления роста китайского рынка недвижимости в последние годы. Город находится более чем в 6 000 миль (9656 км) от Парижа, но это не помешало ему обзавестись собственной Эйфелевой башней и копией фонтанов из Версальского дворца. Строители надеялись, что подобное решение привлечет жителей, стремящихся к более европейскому образу жизни.

Блогеры-путешественники Yes Theory посетили это место в 2023 году после того, как стало известно, что район превратился в "город-призрак" после замедления роста китайского рынка недвижимости в последние годы. Но в видеоролике на YouTube под названием "Я исследовал неудачную китайскую копию Парижа за 1 миллиард долларов (настоящий город)" группа показала, что в нем по-прежнему живут люди.

Один из блогеров Yes Theory сказал, что удивительным в "поддельном Париже" было то, насколько красивым он был Фото: YouTube

Один из блогеров Yes Theory сказал, что удивительным в "поддельном Париже" было то, насколько красивым он был. Вечером, когда съемочная группа снимала это место, по их словам, на улицы вышли большие людей.

"Здесь стало больше жизни, не так жутко, странно и пустынно. И кажется, что люди здесь действительно существуют", — сказал один из блогеров.

Город изначально был построен для размещения около 10 000 жителей. Поскольку он находится на окраине нескольких крупных городов, к нему удобно добираться на любом транспорте. Неудивительно, что это место привлекает как туристов, которые приезжают сюда ради причудливых фотосессий, так и местных жителей, желающих познакомиться с "французским городом" без необходимости тратить деньги на перелет, чтобы увидеть его в реальности.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила старую заброшенную школу и переделала ее под уютный семейный дом. Даниэль и Крейг Джонс рассказали, что купили историческое здание за 210 тысяч долларов. Потратив 8 месяцев и еще 220 тысяч долларов, они превратили старую школу в жилой дом.

Также стало известно, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.