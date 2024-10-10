Пара купила старую заброшенную школу и переделала ее под уютный семейный дом (фото)

Даниэль и Крейг Джонс рассказали, что купили историческое здание за 210 тысяч долларов. Потратив 8 месяцев и еще 220 тысяч долларов, они превратили старую школу в жилой дом.

Related video

Даниэль и Крег Джонс вместе ремонтируют дома и управляют собственным архитектурным бюро Inscription Architects в штате Нью-Гэмпшир (США). Они долгое время искали себе жилье, пока не наткнулись на школьный дом XIX века в Уире. Об этом пишет CNBC.

Пара переехала из родного штата Монтана в Нью-Гэмпшир в 2016 году, чтобы сократить расходы, и им потребовалось почти пять лет, чтобы найти постоянное жилье. В пяти случаях попытки Джонсов купить дом заканчивались неудачей. Все изменилось, когда они наткнулись на школьный дом XIX века в Уире, небольшом городке неподалеку от столицы штата.

Школьный дом — это историческое здание, построенное в 1856 году. До 1952 года в нем располагалась государственная школа, а затем, до 1980-х годов, оно использовалось в качестве места проведения городских собраний. В 1995 году здание было включено в Национальный реестр исторических мест.

На ремонт ушло 8 месяцев Фото: CNBC

По словам супругов, школьный дом был выставлен на продажу в течение 15 лет как коммерческая недвижимость, но за несколько дней до того, как они нашли его, объявление сменилось на жилое. Даниэль и Крег осмотрели дом в феврале 2021 года и на следующий день сделали предложение в размере 210 000 долларов, которое было принято. В марте 2021 года супруги вступили во владение заброшенным зданием школы.

"Нам нравятся старые исторические здания. Оно было в отличной форме с точки зрения фундамента, а внутри имело огромный объем, и мы увидели много возможностей, чтобы что-то с этим сделать", — говорит Крег.

Даниэль добавляет, что с архитектурной точки зрения здание было идеальным, потому что оно очень пропорционально, благодаря высоким потолкам и большим окнам. Джонсы потратили 220 000 долларов и восемь месяцев на то, чтобы превратить здание школы в дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами.

Супруги остались довольны высокими потолками и окнами Фото: CNBC

Хотя супруги работали над многими проектами вместе, но этот был особенным, потому что они работали вместе со своим сыном.

"Самым важным было провести время вместе и сделать это с нашим сыном, чтобы научить его и подготовить, потому что на тот момент он еще не был готов заниматься чем-то после окончания школы", — говорит Крег.

Пара живет в переоборудованном здании школы уже более трех лет Фото: CNBC

Семья хотела, чтобы реконструкция не нарушала исторический облик здания. Они сохранили оригинальные полы, потолок, меловые перила, лестницу, двери и даже стену начала 1900-х годов, на которой были вырезаны имена школьников. Пара живет в переоборудованном здании школы уже более трех лет, и Даниэль говорит, что ей по-прежнему нравится, как много света проникает в помещение.

"Эти здания были построены до появления электричества, поэтому им нужны были большие окна. В любое время суток, независимо от погоды, в гостиной светло. Это все равно что быть на улице", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что дома в жилом районе хотят снести из-за проблем с почвой. Майкл Кеог, который прожил в одном из них четверть века, рассказал, что здания стали главной мишенью для вандалов и похитителей металла.

Также стало известно, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.