Люди не хотят уезжать: дома в жилом районе хотят снести из-за проблем с почвой (фото)

Майкл Кеог, который прожил в одном из домов четверть века, рассказал, что здания стали главной мишенью для вандалов и похитителей металла.

Related video

38 однокомнатных домов в переулке на Честер-роуд в Манчестере (Англия), когда-то были гордостью сплоченной общины пенсионеров, но теперь все они пустуют. Здания стоят с заколоченными окнами и заросшими садами. Об этом пишет Daily Star.

Построенные в 1947 году 38 домов были гордостью жилого района. Однако около 8 лет назад в сотрудники компании Trafford Housing Trust, которая занималась арендой, начали шептаться о намерении снести около полудюжины зданий. Позже стало известно, что под снос попадали все дома. Фонд ссылался на то, что бунгало расположены на "рискованной" части речной долины, а строительные проблемы привели к серьезным проблемам с сыростью и плесенью. В планах было переселить жильцов и построить новые высококачественные дома.

81 летний Майкл Кеог долгие годы прожил на Честер-роуд.

"Посмотрите на район сейчас, он заброшен. Это очень печально. Когда я только переехал, я подумал, что у дома есть большой потенциал, ведь задний сад был просто невероятным. Там было много деревьев и вид на поля. Я потратил немало денег, чтобы обустроить небольшой дворик и посадить растения, так что у меня было прекрасное место для отдыха. Это было такое милое сообщество", — вспоминает он.

Район, который был его домом на протяжении четверти века, превратился в город-призрак. В последние месяцы здания стали главной мишенью для вандалов и похитителей металла. По словам мистера Кеога, некоторые покрыты граффити.

Дома все еще планируют снести Фото: Manchester Evening News

Дома все еще планируют снести, хотя работы должны быть завершены к 1 августа. Однако в районе остались еще жильцы. Одним из них является мужчина Корбин, который живет в трейлере. Он переехал на Честер-роуд в феврале из-за недоступности аренды жилья и выражает недовольство планами сноса построек.

"Это оскорбление, когда у вас так много людей, ожидающих жилья. Все сводится к тому, что мы приватизировали жилье — мы приватизировали все", — отметил он.

Ранее Фокус сообщал, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.

Также стало известно, что семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта. Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.