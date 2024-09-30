Люди не хочуть їхати: будинки в житловому районі хочуть знести через проблеми з ґрунтом (фото)

Майкл Кеог, який прожив в одному з будинків чверть століття, розповів, що будівлі стали головною мішенню для вандалів і викрадачів металу.

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38 однокімнатних будинків у провулку на Честер-роуд у Манчестері (Англія), колись були гордістю згуртованої громади пенсіонерів, але тепер усі вони пустують. Будинки стоять із забитими вікнами й зарослими садами. Про це пише Daily Star.

Побудовані в 1947 році 38 будинків були гордістю житлового району. Однак близько 8 років тому в співробітники компанії Trafford Housing Trust, яка займалася орендою, почали шепотітися про намір знести близько пів дюжини будівель. Пізніше стало відомо, що під знесення потрапляли всі будинки. Фонд посилався на те, що бунгало розташовані на "ризикованій" частині річкової долини, а будівельні проблеми призвели до серйозних проблем із вогкістю і цвіллю. У планах було переселити мешканців і побудувати нові високоякісні будинки.

81 річний Майкл Кеог довгі роки прожив на Честер-роуд.

"Подивіться на район зараз, він занедбаний. Це дуже сумно. Коли я тільки переїхав, я подумав, що в будинку є великий потенціал, адже задній сад був просто неймовірним. Там було багато дерев і вид на поля. Я витратив чимало грошей, щоб облаштувати невеличке подвір'я та посадити рослини, тож у мене було прекрасне місце для відпочинку. Це була така мила спільнота", — згадує він.

Район, який був його домівкою протягом чверті століття, перетворився на місто-привид. В останні місяці будівлі стали головною мішенню для вандалів і викрадачів металу. За словами містера Кеога, деякі вкриті графіті.

Будинки все ще планують знести Фото: Manchester Evening News

Будинки все ще планують знести, хоча роботи мають бути завершені до 1 серпня. Однак у районі залишилися ще мешканці. Одним із них є чоловік Корбін, який мешкає в трейлері. Він переїхав на Честер-роуд у лютому через недоступність оренди житла і висловлює невдоволення планами знесення будівель.

"Це образа, коли у вас так багато людей, які очікують на житло. Усе зводиться до того, що ми приватизували житло — ми приватизували все", — зазначив він.

Раніше Фокус повідомляв, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму житлі разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

Також стало відомо, що сім'я змушена знести свій будинок після 3-річного ремонту. Будівельна бригада додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.