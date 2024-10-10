Пара купила стару покинуту школу і переробила її під затишний сімейний будинок (фото)

Даніель і Крейг Джонс розповіли, що купили історичну будівлю за 210 тисяч доларів. Витративши 8 місяців і ще 220 тисяч доларів, вони перетворили стару школу на житловий будинок.

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Даніель і Крег Джонс разом ремонтують будинки й керують власним архітектурним бюро Inscription Architects у штаті Нью-Гемпшир (США). Вони тривалий час шукали собі житло, поки не натрапили на шкільний будинок XIX століття у Вірі. Про це пише CNBC.

Пара переїхала з рідного штату Монтана до Нью-Гемпшира 2016 року, щоб скоротити витрати, і їм знадобилося майже п'ять років, щоб знайти постійне житло. У п'яти випадках спроби Джонсів купити будинок закінчувалися невдачею. Усе змінилося, коли вони натрапили на шкільний будинок XIX століття в Уїрі, невеликому містечку неподалік від столиці штату.

Шкільний будинок — це історична будівля, побудована 1856 року. До 1952 року в ньому розташовувалася державна школа, а потім, до 1980-х років, його використовували як місце проведення міських зборів. У 1995 році будівлю занесли до Національного реєстру історичних місць.

На ремонт пішло 8 місяців Фото: CNBC

За словами подружжя, шкільний будинок був виставлений на продаж протягом 15 років як комерційна нерухомість, але за кілька днів до того, як вони знайшли його, оголошення змінилося на житлове. Даніель і Крег оглянули будинок у лютому 2021 року і наступного дня зробили пропозицію в розмірі 210 000 доларів, яку було прийнято. У березні 2021 року подружжя вступило у володіння покинутою будівлею школи.

"Нам подобаються старі історичні будівлі. Вона була у чудовій формі з точки зору фундаменту, а всередині мала величезний об'єм, і ми побачили багато можливостей, щоб щось із цим зробити", — каже Крег.

Даніель додає, що з архітектурного погляду будівля була ідеальною, тому що вона дуже пропорційна, завдяки високим стелям і великим вікнам. Джонси витратили 220 000 доларів і вісім місяців на те, щоб перетворити будівлю школи на будинок із трьома спальнями та двома ванними кімнатами.

Подружжя залишилося задоволеним високими стелями та вікнами Фото: CNBC

Хоча подружжя працювало над багатьма проєктами разом, але цей був особливим, бо вони працювали разом зі своїм сином.

"Найважливішим було провести час разом і зробити це з нашим сином, щоб навчити його і підготувати, тому що на той момент він ще не був готовий займатися чимось після закінчення школи", — каже Крег.

Пара живе в переобладнаній будівлі школи вже понад три роки Фото: CNBC

Сім'я хотіла, щоб реконструкція не порушувала історичного вигляду будівлі. Вони зберегли оригінальні підлоги, стелю, крейдяні поручні, сходи, двері і навіть стіну початку 1900-х років, на якій були вирізані імена школярів. Пара живе в переобладнаній будівлі школи вже понад три роки, і Даніель каже, що їй, як і раніше, подобається, як багато світла проникає в приміщення.

"Ці будівлі були побудовані до появи електрики, тому їм потрібні були великі вікна. У будь-який час доби, незалежно від погоди, у вітальні світло. Це все одно що бути на вулиці", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що будинки в житловому районі хочуть знести через проблеми з ґрунтом. Майкл Кеог, який прожив в одному з них чверть століття, розповів, що будівлі стали головною мішенню для вандалів і викрадачів металу.

Також стало відомо, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму помешканні разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.