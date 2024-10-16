На "самой одинокой дороге" находится заброшенный город, в котором живут 2 человека (фото)

Джонатан Харп и его жена Норма остались единственными жителями, которые называют старый шахтерский городок своим домом. По их словам, они наслаждаются тишиной и покоем.

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"Самая одинокая дорога" Америки, проходящая через глушь Невады, ведет к "городу-призраку" Айон, в котором живет только 2 человека. Об этом пишет Daily Mail.

Известный как "город, который отказался умирать", Айоне в округе Най был основан в 1863 году, еще до того, как Невада получила статус штата. После того как в близлежащем горном хребте Шошон было обнаружено серебро, он стал процветающим шахтерским поселением, но затем пришел в упадок. Сегодня в нем проживают всего два человека: семейная пара и их собака. Однако многие из жутких заброшенных зданий города все еще стоят.

Так что путешественники, отправляющиеся в поездку по шоссе 50, которое в 1986 году журнал Life назвал самой одинокой дорогой Америки, могут на часок свернуть с него, чтобы навестить "город-призрак".

Невада была официально признана штатом в 1864 году. К этому моменту в Айоне насчитывалось более 100 зданий, а его население выросло примерно до 600 человек. В 1870-х годах население города пережило несколько подъемов и спадов, поскольку многие местные жители стали переезжать в более крупный город Белмонт. Через 10 лет в Айоне осталось всего 25 жителей. Это число еще больше сократилось после сильного пожара в почтовом отделении в 1887 году, который нанес ущерб на сумму около 10 000 долларов.

В городе живет всего 2 человека Фото: Flickr

В период с 1912 по 1914 год Айоне пережил небольшой бум, когда численность населения достигла 100 человек и была проведена новая телефонная линия до Остина. Однако этот всплеск роста оказался недолгим. В конце концов, почтовое отделение закрыло свои двери в 1959 году, а вскоре и все остальные предприятия.

Спустя годы 80-летний Джонатан Харп, его жена Норма остались единственными, кто называет Айон своим домом. Мужчина всю жизнь проработал в шахтах и управлял тяжелой техникой.

Джонатан рассказал, что, хотя восемь семей все еще владеют недвижимостью в городе-призраке, Харпы — единственные, кто называет его своим домом. За припасами и продуктами супруги раз в неделю ездят в Фэллон, небольшой город с населением около 10 000 человек, расположенный примерно в 100 милях (160 км).

Некоторые семьи обладают недвижимостью в заброшенной городе Фото: wikimedia

Джонатан отметил, что, хотя некоторые люди приезжают в гости, он наслаждается тишиной и покоем.

"Я бы не променял это ни на что", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что блогер посетил "город-призрак", строительство которого обошлось в 764 млн фунтов стерлингов. Изначально он был построен для размещения около 10 000 жителей, но это не помешало ему обзавестись собственной Эйфелевой башней и копией фонтанов из Версальского дворца.

Также стало известно, что пара купила старую заброшенную школу и переделала ее под уютный семейный дом. Даниэль и Крейг Джонс рассказали, что купили историческое здание за 210 тысяч долларов. Потратив 8 месяцев и еще 220 тысяч долларов, они превратили старую школу в жилой дом.