Призвал РФ остановиться: Шольц хочет изучить возможности мирного развития войны в Украине

По словам канцлера Германии, Берлин продолжает поддерживать Киев, чтобы у него была возможность сохранить суверенитет и территориальную целостность, однако нельзя отбрасывать в сторону роль дипломатии.

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Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что нужно изучить все возможности запуска мирного процесса в Украине. Об этом он заявил во время своего официального визита в Казахстан, передает Reuters.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с немецким политиком призвал отказаться его от идеи о том, что Россию можно победить военным путем на поле боя, поэтому якобы нужно поддержать мирный план Китая. Канцлер Германии отверг такое предложение.

Астана все еще остается близким союзников Москвы, хоть и не принимает ни одну из сторон в войне между Украиной и Россией. Также Казахстан не поддерживает оккупацию украинских территорий, хоть и призывает добиться мира любым способом.

"Это факт, что Россию нельзя победить в военном смысле. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для стран, вовлеченных в российско-украинский конфликт", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Олаф Шольц в свою очередь сразу заявил, что не согласен с такими выводами. Берлин поддерживает Киев в связи с тем, что Москва вторглась на его территорию незаконно и эта помощь будет продолжаться, чтобы у Украины была возможность защитить себя и тем самым сохранить целостность и суверенитет.

В то же время, канцлер Германии уверен, что нужно добиваться дипломатического завершения войны и второй саммит мира, который состоится до конца года и в котором может принять участие Россия, может сыграть эффективную роль в этом.

"Для нас также очевидно, что в то же время необходимо продолжать изучать возможности для мирного развития. И мне ясно, что это не сработает в том виде, в котором Россия сейчас продвигает все, продвигает войну, продолжает нападать на Украину с большой агрессией. И поэтому это то, что никогда не должно игнорироваться во всем, что мы обсуждаем. Именно Россия не только начала войну, но и продолжает ее, и в любой момент может способствовать ее прекращению, остановив свою агрессию", — подытожил Олаф Шольц.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что Олаф Шольц предлагает пригласить РФ на второй мирный саммит. Президент Украины Владимир Зеленский имел тайный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, выяснили журналисты. Немецкий политик сообщил, что пытается как можно быстрее закончить полномасштабные боевые действия.

Позже стало известно, что в Бундестаге не разделяют оптимизм по поводу мирного урегулирования войны. По словам пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Хебештрайта, поводов для радости мало, несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца о необходимости начала переговоров между Москвой и Киевом.