Закликав РФ зупинитися: Шольц хоче вивчити можливості мирного розвитку війни в Україні

За словами канцлера Німеччини, Берлін продовжує підтримувати Київ, щоб у нього була можливість зберегти суверенітет і територіальну цілісність, однак не можна відкидати вбік роль дипломатії.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що потрібно вивчити всі можливості запуску мирного процесу в Україні. Про це він заявив під час свого офіційного візиту до Казахстану, передає Reuters.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з німецьким політиком закликав відмовитися його від ідеї про те, що Росію можна перемогти військовим шляхом на полі бою, тому нібито потрібно підтримати мирний план Китаю. Канцлер Німеччини відкинув таку пропозицію.

Астана все ще залишається близьким союзником Москви, хоч і не приймає жодну зі сторін у війні між Україною і Росією. Також Казахстан не підтримує окупацію українських територій, хоч і закликає домогтися миру в будь-який спосіб.

"Це факт, що Росію не можна перемогти у військовому сенсі. Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і, перш за все, для країн, залучених у російсько-український конфлікт", — заявив Касим-Жомарт Токаєв.

Олаф Шольц зі свого боку одразу заявив, що не згоден з такими висновками. Берлін підтримує Київ у зв'язку з тим, що Москва вторглася на його територію незаконно, і ця допомога триватиме, щоб в України була можливість захистити себе і тим самим зберегти цілісність і суверенітет.

Водночас канцлер Німеччини впевнений, що потрібно домагатися дипломатичного завершення війни, і другий саміт миру, який відбудеться до кінця року і в якому може взяти участь Росія, може відіграти ефективну роль у цьому.

"Для нас також очевидно, що водночас необхідно продовжувати вивчати можливості для мирного розвитку. І мені ясно, що це не спрацює в тому вигляді, в якому Росія зараз просуває все, просуває війну, продовжує нападати на Україну з великою агресією. І тому це те, що ніколи не має ігноруватися в усьому, що ми обговорюємо. Саме Росія не тільки почала війну, а й продовжує її, і в будь-який момент може сприяти її припиненню, зупинивши свою агресію", — підсумував Олаф Шольц.

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що Олаф Шольц пропонує запросити РФ на другий мирний саміт. Президент України Володимир Зеленський мав таємну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з'ясували журналісти. Німецький політик повідомив, що намагається якнайшвидше закінчити повномасштабні бойові дії.

Пізніше стало відомо, що в Бундестазі не поділяють оптимізму з приводу мирного врегулювання війни. За словами прес-секретаря німецького уряду Штеффена Хебештрайта, приводів для радості мало, незважаючи на заяви канцлера Олафа Шольца про необхідність початку переговорів між Москвою і Києвом.