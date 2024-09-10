Україна має просту й зрозумілу позицію: у МЗС відповіли на "мирний план" Шольца

Україна запрошує усіх "миротворців" озвучувати свої пропозиції на Саміті миру, зазначив речник МЗС Георгій Тихий. Утім існують принципи, на яких наша країна хоче домовитися про припинення війни.

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За час російсько-української війни вже лунало багато різних "мирних ініціатив" щодо її завершення. Час від часу різні країни пропонують "послуги медіації" та майданчик для переговорів, нагадав речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"У нас просто, чітка, зрозуміла позиція — є процес Саміту миру, є формула миру та проміжних зустрічей між ними", — зазначив він.

Всі країни, які хочуть зробити свій внесок у відновлення справедливого миру в Україні, він запросив взяти участь в цьому "інклюзивному процесі".

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Георгій Тихій зазначив, що на такому майданчику можна шукати точки дотику та просувати різне бачення.

"Є принципи, на яких ми хочемо домовитися, яких ми хочемо дотриматися, і запрошуємо усі країни брати в цьому участь", — наголосив речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, раніше італійське видання La Repubblica повідомило, що німецький політик Олаф Шольц хоче стати "канцлером миру" і завдяки цьому зберегти свою посаду. Він нібито готує "мирний план", який передбачає збереження за Росією вже захоплених українських територій.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україні необхідний результативний другий Саміт миру, який може відбутися вже цього року. Саме це й буде одним із пріоритетів нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги.