Мир до кінця 2024 року: у ЗМІ оприлюднили фрагменти "плану перемоги" Зеленського

Україна планує мотивувати Росію до мирних перемовин завдяки тиску міжнародного співтовариства та вдалому прориву в Курській області, написали журналісти. Орієнтовний "план перемоги" Володимира Зеленського складається з чотирьох пунктів і стосується окупованих територій та питань безпеки.

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Операція в Курську та підготовка до другого мирного саміту — це частини плану української влади на шляху до завершення війни з РФ. Україна сподівається, що натисне на Кремль і примусить його піти на мирні переговори. Під час цих мирних переговорів може відбутись "обмін територіями". Про деталі можливого "мирного плану" написала іспанська інформаційна агенція EFE.

Журналісти пояснили, що зібрали "маленькі пігулки інформації" з відкритих виступів президента Володимира Зеленського та інших посадовців, які пролунали протягом останніх кількох тижнів. На основі цих "пігулок" вони отримали уявлення про план завершення війни восени 2024 року. Одна з передумов втілення "плану перемоги" — посилити міжнародний тиск на Москву, щоб вона пішла на перемовини, та зростання військової допомоги Україні, ідеться у статті.

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Деталі "плану перемоги" Зеленського:

проведення прориву в Курській області, внаслідок чого під контролем України опинилось 1 300 кв. км російської території; проведення "обміну територіями", під час якого РФ вертає окуповані регіони України, а Україна виходить з-під Курська; розв'язання економічних та безпекових питань. В межах цього пункту визначається місце України у міжнародній системі безпеки; деталізація заходів, яких має вжити Росія для припинення війни.

Щоб наблизити реалізацію плану, Україна діє у двох напрямах, пояснили журналісти EFE. Перший напрям — надання цього плану політикам США: нинішньому президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентську посаду — демократці Камалі Гарріс та республіканцю Дональду Трампу. Другий напрям — проведення до кінця року другого Глобального саміту миру, на який запросять РФ. На шляху до цього саміту інші країни, ймовірно, Китай та Індія тощо, будуть чинити тиск на Москву і тоді вона начебто має пристати на "план перемоги", підсумовується у статті EFE.

"Мета цієї другої зустрічі полягає в тому, щоб якомога більше країн чинили тиск на Росію, щоб вона прийняла мир на умовах, запропонованих Києвом у документі, який під назвою "план перемоги" буде представлений на саміті", — написали журналісти.

Офіс президента поки що не коментував публікацію іспанського медіа.

Зазначимо, Володимир Зеленський 5-6 вересня дійсно заявив, що війну з РФ можна було б завершити восени 2024 року. Одна з таких заяв пролунала інтерв'ю NBC News, друга — під час виступу на відкритті "Рамштайн-24".

У липні видання Bloomberg повідомило, що Україна планує провести другий мирний саміт до листопада 2024 року, щоб встигнути до президентських виборів у США. Водночас радник офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Interfax-Україна" пояснив, що дата залежить від того, наскільки успішною буде робота у тематичних групах та домовленості з країнами Глобального півдня.

Нагадуємо, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у інтерв'ю виданню ZDF заявив, що Кремль слід запросити на другий Глобальний мирний саміт. Також він оприлюднив деталі власного бачення завершення війни, у якому ідеться про окуповані Росією українські території.