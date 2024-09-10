Мир до конца 2024 года: в СМИ обнародовали фрагменты "плана победы" Зеленского

Украина планирует мотивировать Россию к мирным переговорам благодаря давлению международного сообщества и удачному прорыву в Курской области, написали журналисты. Ориентировочный "план победы" Владимира Зеленского состоит из четырех пунктов и касается оккупированных территорий и вопросов безопасности.

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Операция в Курске и подготовка ко второму мирному саммиту — это части плана украинской власти на пути к завершению войны с РФ. Украина надеется, что надавит на Кремль и заставит его пойти на мирные переговоры. Во время этих мирных переговоров может состояться "обмен территориями". О деталях возможного "мирного плана" написало испанское информационное агентство EFE.

Журналисты объяснили, что собрали "крупицы информации" из открытых выступлений президента Владимира Зеленского и других должностных лиц, которые прозвучали в течение последних нескольких недель. На основе этих "крупиц" они получили представление о плане завершения войны осенью 2024 года. Одна из предпосылок воплощения "плана победы" — усилить международное давление на Москву, чтобы она пошла на переговоры, и рост военной помощи Украине, говорится в статье.

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Детали "плана победы" Зеленского:

проведение прорыва в Курской области, в результате чего под контролем Украины оказалось 1300 кв. км российской территории; проведение "обмена территориями", во время которого РФ возвращает оккупированные регионы Украины, а Украина выходит из-под Курска; решение экономических вопросов и вопросов безопасности. В рамках этого пункта определяется место Украины в международной системе безопасности; детализация мер, которые должна предпринять Россия для прекращения войны.

Чтобы приблизить реализацию плана, Украина действует в двух направлениях, объяснили журналисты EFE. Первое направление — предоставление этого плана политикам США: нынешнему президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентский пост — демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу. Второе направление — проведение до конца года второго Глобального саммита мира, на который пригласят РФ. На пути к этому саммиту другие страны, вероятно, Китай и Индия и т. д., будут оказывать давление на Москву и тогда она будто бы должна принять "план победы", подытоживается в статье EFE.

"Цель этой второй встречи заключается в том, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию, чтобы она приняла мир на условиях, предложенных Киевом в документе, который под названием "план победы" будет представлен на саммите", — написали журналисты.

Офис президента пока не комментировал публикацию испанского медиа.

Отметим, Владимир Зеленский 5-6 сентября действительно заявил, что войну с РФ можно было бы завершить осенью 2024 года. Одно из таких заявлений прозвучало интервью NBC News, второе — во время выступления на открытии "Рамштайн-24".

В июле издание Bloomberg сообщило, что Украина планирует провести второй мирный саммит до ноября 2024 года, чтобы успеть до президентских выборов в США. При этом советник Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Interfax-Украина" пояснил, что дата зависит от того, насколько успешной будет работа в тематических группах и договоренности со странами Глобального юга.

Напоминаем, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию ZDF заявил, что Кремль следует пригласить на второй Глобальный мирный саммит. Также он обнародовал детали собственного видения завершения войны, в котором говорится об оккупированных Россией украинских территориях.