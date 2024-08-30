До выборов в США: Зеленский предложил Моди провести второй саммит мира в Индии, — Bloomberg

По данным агентства, Моди пока не согласился на предложение президента Зеленского. Индия скептически относится к украинской инициативе из-за невовлеченности России в переговорный процесс.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на прошлой неделе предложил провести второй Саммит мира в Индии. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Утверждается, что Зеленский стремится провести вторую встречу лидеров до президентских выборов в США в ноябре. Она должна стать продолжением саммита, состоявшегося в июне. Тогда Украина пыталась заручиться поддержкой стран Глобального Юга в войне с Россией. Проведение саммита в Индии, которая "с опаской относится к украинской инициативе, пока она исключает участие России", стало бы для Киева прогрессом.

Моди пока не согласился провести саммит в Индии, заявили источники Bloomberg. Министерство иностранных дел страны пока не дало комментариев по этому поводу.

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Украина рассматривает возможность проведения следующего саммита в одной из стран Глобального юга, в частности в Индии.

Президент Украины стремится заручиться более широкой международной поддержкой своего мирного плана из 10 пунктов, который предусматривает вывод всех российских войск с территории Украины и изоляцию России перед началом прямых переговоров. Однако страны Глобального Юга требуют, чтобы Россия участвовала в любом саммите, который способствует миру.

Украина выразила готовность включить Россию в процесс, хотя Кремль неоднократно заявлял, что не намерен участвовать в мирном плане Киева.

Саммит в Швейцарии провалился

Глобальный саммит мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии и собрал представителей более 100 стран и организаций, не смог обеспечить глобальную поддержку. Китай не принимал в нем участия, а Индия вместе с делегациями Индонезии и Южной Африки отказалась подписать итоговую декларацию.

Во время визита Моди в Киев Зеленский поднял вопрос о подписании этой декларации, отметил Никифоров. По его словам, страна, которая будет принимать следующий саммит должна подписать этот документ.

Собеседники Bloomberg заявили, что Индия скептически относится к украинской инициативе. По их словам, правительство Моди четко дало понять, что решение может быть найдено только путем диалога между сторонами.

Напомним, 23 августа в Украину впервые приезжал премьер-министр Индии Нарендра Моди. 8-9 июля он был с визитом в России.

Фокус писал, что означает визит Моди в Киев и привез ли он сообщение из Кремля.

27 августа премьер-министр Индии провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они "обменялись точками зрения относительно российско-украинского конфликта". Моди также поделился своими выводами после визита в Украину.