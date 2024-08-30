До виборів у США: Зеленський запропонував Моді провести другий саміт миру в Індії, — Bloomberg

За даними агентства, Моді поки не погодився на пропозицію президента Зеленського. Індія скептично ставиться до української ініціативи через незалученість Росії до переговорного процесу.

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді минулого тижня запропонував провести другий Саміт миру в Індії. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Стверджується, що Зеленський прагне провести другу зустріч лідерів до президентських виборів у США в листопаді. Вона має стати продовження саміту, що відбувся у червні. Тоді Україна намагалася заручитися підтримкою країн Глобального Півдня у війні з Росією. Проведення саміту в Індії, яка "з побоюванням ставиться до української ініціативи, поки вона виключає участь Росії", стало б для Києва прогресом.

Моді поки що не погодився провести саміт в Індії, заявили джерела Bloomberg. Міністерство закордонних справ країни поки не дало коментарів щодо цього.

Прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що Україна розглядає можливість проведення наступного саміту в одній з країн Глобального півдня, зокрема в Індії.

Президент України прагне заручитися ширшою міжнародною підтримкою свого мирного плану з 10 пунктів, який передбачає виведення всіх російських військ з території України та ізоляцію Росії перед початком прямих переговорів. Однак країни Глобального Півдня вимагають, щоб Росія брала участь у будь-якому саміті, який сприяє миру.

Україна висловила готовність включити Росію в процес, хоча Кремль неодноразово заявляв, що не має наміру брати участь у мирному плані Києва.

Саміт у Швейцарії провалився

Глобальний саміт миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії і зібрав представників понад 100 країн і організацій, не зміг забезпечити глобальну підтримку. Китай не брав у ньому участі, а Індія разом з делегаціями Індонезії та Південної Африки відмовилася підписати підсумкову декларацію.

Під час візиту Моді до Києва Зеленський порушив питання про підписання цієї декларації, зауважив Никифоров. За його словами, країна, яка прийматиме наступний саміт повинна підписати цей документ.

Співрозмовники Bloomberg заявили, що Індія скептично ставиться до української ініціативи. За їхніми словами, уряд Моді чітко дав зрозуміти, що рішення може бути знайдено лише шляхом діалогу між сторонами.

Нагадаємо, 23 серпня до України вперше приїжджав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. 8-9 липня він був з візитом у Росії.

Фокус писав, що означає візит Моді до Києва і чи привіз він повідомлення з Кремля.

27 серпня прем'єр-міністр Індії провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої вони "обмінялися точками зору щодо російсько-українського конфлікту". Моді також поділився своїми висновками після візиту до України.