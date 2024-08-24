"Це було корисно": у Білому дому прокоментували візит Моді до Києва

У Сполучених Штатах вітають дипломатичні зусилля Індії, якщо це "відповідає баченню президента Зеленського щодо справедливого миру".

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Кожна країна має сама вирішувати, які дипломатичні розмови вона збирається вести. Про це сказав на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи візит прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді до України.

"Як я вже говорив багато-багато разів, коли мова йде про війну в Україні: якщо є інша країна, яка готова допомогти у спробі припинити війну в Україні, ми вітаємо це. Але, говорячи про допомогу, ми маємо на увазі, що вона має включати в себе розмови з українцями й починатися з розуміння того, де знаходиться президент Зеленський у цьому питанні", — пояснив він.

Кірбі вважає, що "нічого про Україну без України" обговорюватися не може у питанні закінчення війни. Він додав, що Індія і її прем'єр є сильним партнером для Сполучених Штатів.

"І, знаєте, його візит до Києва і розмови з президентом Зеленським про те, де це все закінчиться і як це закінчиться — якщо це може бути корисним для припинення конфлікту, що відповідає баченню президента Зеленського щодо справедливого миру, то ми вважаємо, що це було корисно", — резюмував Кірбі.

Нагадаємо, 23 серпня в Україну з візитом вперше за всю історію дипломатичних відносин Києва та Нью-Делі приїхав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Разом з президентом України він ознайомився з мартирологом пам'яті неповнолітніх жертв війни Росії проти України. В межах візиту Україна та Індія підписали угоди про співпрацю в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.

Прем'єр-міністр Індії розповів про візит до Путіна місяць тому. За його словами, він сказав президенту РФ, що "проблеми не можуть бути розв'язані на полі бою", а "єдиний шлях вирішення проблем — це діалог і дипломатія".

Фокус писав, що показав візит Моді до України й чи справді прем'єр-міністр Індії привіз меседжі з Кремля.