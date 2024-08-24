"Это было полезно": в Белом доме прокомментировали визит Моди в Киев

В Соединенных Штатах приветствуют дипломатические усилия Индии, если это "соответствует видению президента Зеленского относительно справедливого мира".

Related video

Каждая страна должна сама решать, какие дипломатические разговоры она собирается вести. Об этом сказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Украину.

"Как я уже говорил много-много раз, когда речь идет о войне в Украине: если есть другая страна, которая готова помочь в попытке прекратить войну в Украине, мы приветствуем это. Но, говоря о помощи, мы имеем в виду, что она должна включать в себя разговоры с украинцами и начинаться с понимания того, где находится президент Зеленский в этом вопросе", — пояснил он.

Кирби считает, что "ничего об Украине без Украины" обсуждаться не может в вопросе окончания войны. Он добавил, что Индия и ее премьер является сильным партнером для Соединенных Штатов.

"И, знаете, его визит в Киев и разговоры с президентом Зеленским о том, где это все закончится и как это закончится — если это может быть полезным для прекращения конфликта, что соответствует видению президента Зеленского относительно справедливого мира, то мы считаем, что это было полезно", — резюмировал Кирби.

Напомним, 23 августа в Украину с визитом впервые за всю историю дипломатических отношений Киева и Нью-Дели приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вместе с президентом Украины он ознакомился с мартирологом памяти несовершеннолетних жертв войны России против Украины. В рамках визита Украина и Индия подписали соглашения о сотрудничестве в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах.

Премьер-министр Индии рассказал о визите к Путину месяц назад. По его словам, он сказал президенту РФ, что "проблемы не могут быть решены на поле боя", а "единственный путь решения проблем — это диалог и дипломатия".

Фокус писал, что показал визит Моди в Украину и действительно ли премьер-министр Индии привез месседжи из Кремля.