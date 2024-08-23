Визит Моди: Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве

Премьер-министр Индии Нарендра Моди добавил, что на встрече с президентом Украины также поднималась тема российско-украинской войны.

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В рамках визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину между странами согласованы соглашения о сотрудничестве в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В нашем присутствии подписали четыре документа между Украиной и Индией: медицинская сфера, сотрудничество в аграрной сфере, гуманитарные отношения, культура", — рассказал Владимир Зеленский.

Также, по словам президента, подготовлено совместное заявление "о построении стратегического партнерства между нашими странами, торговле между нашими странами и военно-техническом сотрудничестве".

"Сегодня у меня были очень продуктивные дискуссии в Киеве. Индия стремится углубить экономические связи с Украиной. Мы обсудили пути усиления сотрудничества в сельском хозяйстве, технологиях, фармацевтике и других подобных секторах. Мы также договорились о дальнейшем укреплении культурных связей", — добавил Нарендра Моди в соцсети Х.

Премьер-министр Индии на встрече с президентом Украины

Также темой обсуждения был "текущий конфликт". Премьер-министр Индии подчеркнул, что "чрезвычайно важно сохранить мир. Мирное решение конфликта лучше всего для человечества".

Встреча президента Украины и премьер-министра Индии

"Мой визит в Украину был историческим. Я приехал в эту великую страну с целью углубления индийско-украинской дружбы. У меня были продуктивные переговоры с президентом Зеленским. Индия твердо верит, что мир всегда должен преобладать. Я благодарю правительство и народ Украины за гостеприимство", — добавил Нарендра Мори.

Напомним, что 23 августа впервые в истории двусторонних отношений Украину посещает премьер-министр Индии Нарендра Моди. В ходе визита он почтил память Махатмы Ганди и вместе с украинским президентом посетили Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Еще до визита Моди говорил о надежде на углубление дружбы между двумя странами и перспективы мирного урегулирования ситуации в Украине.