Попытка извиниться и откреститься от Путина: что показал визит премьера Моди в Украину

В пятницу, 23 августа Украину впервые за всю историю дипломатических отношений Киева и Нью-Дели посетил премьер-министр Индии. Накануне визита стало известно, что Нарендра Моди якобы вызвался передавать Зеленскому послание от Путина. Действительно ли он привез определенные месседжи из Кремля, выяснял Фокус.

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В Киев Нарендра Моди прибыл из Польши, которая с момента полномасштабной войны довольно часто становится промежуточной остановкой мировых лидеров на их пути в Украину.

В Варшаве Моди провел встречу с тамошним премьером Дональдом Туском, который по итогам переговоров заявил: "Мы начали с объяснения нашей позиции по вопросам, которые сегодня волнуют весь мир. И я очень рад, что премьер-министр подтвердил готовность присоединиться к мирному, справедливому и быстрому прекращению войны в Украине. Мы убеждены, что Индия может сыграть здесь очень важную роль".

В Киев Нарендра Моди прибыл из Польши Фото: Getty Images

Об особой роли Нью-Дели в российско-украинской войне заявили и в США. В частности, в Государственном департаменте Соединенных Штатов назвали визит Нарендры Моди в Украину "очень важным, особенно во время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок". Об этом сказал заместитель госсекретаря Ричард Верма, который, кстати, вскоре станет спецпредставителем США по восстановлению Украины.

Также он отметил: "Сейчас очень важно защитить и сохранить международный порядок. Я понимаю долговременные отношения Индии с Россией и определенные обязательства Индии, но благодарен за позицию господина Моди, которую он выразил заявлением о том, что сейчас не время для войны, а время для мира. Мировое сообщество должно противостоять подобным атакам и вторжениям, нападениям на гражданское население и убийствам детей в больницах".

С чего и почему начался визит Моди в Украину

Весьма показательно, что именно с чествования детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ и стартовал визит Нарендры Моди в украинскую столицу. В частности, президент Зеленский совместно с Моди положили игрушки к месту мультимедийного мартиролога "Дети", обустроенного на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. При этом, генпрокурор Андрей Костин, как отметили в Офисе президента, рассказал Моди об обстрелах мест, где находятся дети, вспомнив и о ракетном ударе по "Охматдету".

Напомним, 8 июля Нарендра Моди прилетел в Москву, где провел переговоры с Путиным. Президент Зеленский тогда раскритиковал индийского премьера, который встречался с главой Кремля в день массированного ракетного обстрела Россией Украины, когда попадание было, в частности, и в "Охматдет".

"Российская ракета попала в крупнейшую детскую больницу Украины, нацелившись на маленьких онкобольных. Многие были похоронены под завалами. И это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день", — написал тогда Зеленский в соцсети X. Примечательно, что Нарендра Моди после этого поспешно покинул Москву, а эксперты предположили, что это связано именно с обстрелом "Охматдета".

Почему Моди стремится задекларировать нейтралитет

То, что во время своего первого визита в Киев индийский премьер прежде всего почтил память украинских детей, которых убила РФ, достаточно символично, считает политолог Петр Олещук.

"Убежден, что все нюансы визита Моди были согласованы на дипломатическом уровне заранее, поэтому то, что лидер Индии почтил память убитых Россией детей, свидетельствует о его желании продемонстрировать, что он не занимает и не отстаивает пророссийскую позицию, как некоторые в мире говорят после его недавней встречи с Путиным. Моди стремится задекларировать нейтралитет и я думаю, что это собственно и является одной из целей его визита в Украину", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

"Визит Моди в Украину — это своеобразная форма извинения Индии", — говорит эксперт Фото: Getty Images

Политолог также обращает внимание на особенности того, как Индия традиционно проводит свою внешнюю политику: "У них же там постоянно какие-то конфликты и незавершенные войны. Например, у Индии до сих пор нет какой-то определенной границы с ключевыми соседями — Пакистаном и Китаем. Там целая куча претензий по этому поводу, а с КНР систематически происходят беспорядки на границе, в том числе с жертвами. Поэтому, то, что нам может казаться неприемлемым сам факт того, что Моди сначала жмет руку Путину, а потом чествует детей, которых Путин убил, для них может казаться вполне привычным явлением. Нам это, конечно же, не нравится и мы можем это осуждать, но с другой стороны Индия — это важное государство и так или иначе отношения с ним необходимо поддерживать".

Одной из серьезных на сегодня проблем для Украины в контексте двусторонних отношений, по мнению Петра Олещука, является не то, что Моди встречается с Путиным и демонстрирует к нему дружбу, а то, что Индия "очень сильно помогает россиянам зарабатывать на нефти".

"Но продемонстрировать таким визитом соответствующий высокий уровень отношений с Украиной Индия, несмотря на все, считает нужным и это тоже чрезвычайно важный момент", — заключает политолог.

Какие документы Зеленский подписал с Моди

Непосредственно перед визитом в Украину Нарендра Моди призвал к дипломатическим усилиям по прекращению российско-украинской войны и обещал в достижении этого всестороннюю поддержку Индии. Кроме того, как сообщало агентство Bloomberg, премьер-министр Индии, исключив роль посредника в прекращении войны, "согласился передавать сообщения между Путиным и Зеленским".

Между тем, находясь в Киеве, Нарендра Моди никакой конкретики не привел. "Сегодня — исторический день для наших отношений с Украиной. Завтра ваш День независимости, это очень важный день, и от моего имени и людей Индии я буду молиться за мир в Украине и ее процветание. Но дорогу к решению можно найти только через диалог и дипломатию. И мы должны двигаться в этом направлении, не теряя времени. Обе стороны должны сесть вместе, чтобы найти выход из этого кризиса. Я хочу заверить вас, что Индия готова играть активную роль в любых усилиях достижения мира. Если я смогу сыграть в этом какую-то роль лично, я сделаю это, хочу заверить вас как друг", — отметил индийский премьер перед встречей с президентом Зеленским.

Нарендра Моди пообещал: "Я буду молиться за мир в Украине и ее процветание" Фото: Getty Images

Он также отдельно поблагодарил официальный Киев за помощь гражданам, в частности детям из Индии, которых в Украине застало полномасштабное вторжение.

В свою очередь, Владимир Зеленский не стал комментировать вероятность или не такую переговоров с РФ. Зато он выразил надежду на присоединение Индии к общему коммюнике саммита мира, который состоялся недавно в Швейцарии: "Вопрос окончания войны и справедливого мира для Украины — это приоритет. Мы провели недавно первый инаугурационный Саммит мира. Я хочу поблагодарить за то, что Индия присутствовала на этом саммите. Мы очень ждем, что Индия сможет присоединиться к совместному коммюнике инаугурационного саммита, и об этом я буду говорить с премьер-министром".

Уже после переговоров Владимир Зеленский рассказал, что в рамках "исторического визита" Моди в Украину было согласовано четыре документа, которые касаются, в частности, медицинской сферы, а также сотрудничества в аграрном, гуманитарном и культурном направлениях. По словам президента, также подготовлено совместное заявление "о построении стратегического партнерства между нашими странами, торговле и военно-техническом сотрудничестве".

Приедет ли вслед за Моди в Украину Си Цзиньпин

"На мой взгляд, визит Моди в Украину — это своеобразная форма извинения Индии, за то, что ее подставили россияне, которые именно во время визита индийского премьера в РФ нанесли ракетный удар по "Охматдету". Моди тогда, кстати, сократил свой визит. Думаю, таким образом Моди, посетив Киев, стремится показать, что не имеет никакого отношения к тому, что произошло и что его просто подставили. Что касается его "мирных" заявлений и каких-то посланий от Путина, то я бы этому не придавал какого-то особого значения. Это дипломатическая игра, не более. Такую же игру проводит, например Эрдоган, который общается и с Киевом, и с Москвой. Впрочем, как бы там ни было, но этот первый за время независимости визит является чрезвычайно важным, ведь у нас есть просто огромное поле для экономического сотрудничества с Индией", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Тарас Загородний.

Индия, отмечает эксперт, может покупать у Украины не только сельскохозяйственную продукцию, но и продукцию машиностроения и оборонной промышленности.

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Индия вместо Китая. Сможет ли Дели заменить Пекин на Саммите мира и стать лидером Глобального Юга

"Я уверен, есть также достаточно широкий круг вопросов, которые касаются оборонки, поскольку РФ с этого рынка фактически вытурили. Поэтому мы можем занять эту и другие ниши. Например, вся российская программа кораблестроения закрылась в 2014 году, поскольку силовые установки производились в Николаеве. В результате россияне были вынуждены продавать корпуса кораблей, а потом уже индусы самостоятельно докупали у Украины нужные им вещи. Ну, а в целом, пространство для украинско-индийского сотрудничества достаточно большое", — подчеркивает Тарас Загородний.

По его убеждению, одной из целей визита Моди в Киев было также желание продемонстрировать свою геополитическую значимость.

"Индия, в отличие от Китая, никаких мирных планов не выдвигала и теперь у индусов есть пространство для маневра, поскольку китайский план после Курской операции выглядит как план расслоения России. Поэтому, визит Моди — это в том числе, игра на Глобальный Юг. У нас, кстати, для полного комплекта еще не хватает визита Си Цзиньпина в Украину, потому что Байден был, Моди был, все были, а он еще нет. Не исключаю, что и Си приедет, потому что операция в Курской области перевернула шахматную доску и снизила до уровня обезжиренного кефира престиж России", — подчеркивает Тарас Загородний, добавляя при этом, что "трухлявый путинский режим заметно зашатался и это сегодня видят во всем мире".

Акцентировав, что экспорт нефти в Индию происходит через порты Балтийского и Черного морей, политолог отметил: "Я думаю, что очень-очень индийские гости могли попросить во время разговора с Зеленским, чтобы это не попадало в фокус внимания, например, наших дронов. Но вопрос в том, что потребует Украина взамен. Условно говоря, разговор мог быть следующим. Мол, мы гарантируем, что нефть будет идти в Индию безопасно, но, извините, охрана стоит денег и не малых. То есть, это тоже политика и здесь из Моди нужно выжимать по максимуму".

Между тем быстрых решений, считает Тарас Загородний, после визита Нарендры Моди ожидать не следует, но поскольку аспектов для взаимодействия между Киевом и Нью-Дели чрезвычайно много, то недооценивать этот визит, по его мнению, ни в коем случае нельзя.