Скандал с деньгами на восстановление "Охматдета": Минздрав отстранил директора больницы Жовнира

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, искаженную информацию предоставляют как представители "Благотворительного фонда "Охматдет", на чьих счетах сейчас находятся собранные на восстановление больницы средства, так и руководство медучреждения.

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Генерального директора Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок правоохранительными органами и комиссией Министерства здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Генеральный директор НДСБ Охматдет Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава. О дальнейших решениях сообщим дополнительно, в том числе и кадровые", — написал Ляшко.

Он пояснил, что придерживается мнения, что "Охматдет" должен возглавлять человек, который является заведующим одного из отделений больницы и который получит наибольшую поддержку среди коллег.

Министр сообщил, что Национальная полиция Украины сейчас изучает факты, связанные со скандалом вокруг перечисления средств на восстановление "Охматдета".

"Зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Также аналитическую работу по этому поводу проводит НАБУ. Кроме этого, продолжается инициированная мной внутренняя проверка Минздрава", — отметил Ляшко.

Проверка Минздрава по тендеру на восстановление "Охматдета"

Виктор Ляшко подчеркнул, что искаженную информацию предоставляют как представители "Благотворительного фонда "Охматдет", на чьих счетах сейчас находятся собранные на восстановление больницы средства, так и руководство медицинского учреждения.

"Вчера получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне, в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда", — подчеркнул Ляшко.

В частности, проверка Минздрава установила, что в протоколе Фонда от 31 июля 2024 года зафиксировано решение о заключении договора с компанией ООО "Строй-технолоджи" на выполнение ремонтных работ поврежденного корпуса больницы.

Победителем эту компанию объявил Владимир Жовнир. По словам Ляшко, Жовнир сделал это без рекомендации о финальном выборе от рабочей группы самой больницы "Охматдет".

"Почему? Этот вопрос остается открытым и будет исследован компетентными органами", — отметил Ляшко.

Он также уточнил, что собирать средства именно на счет Фонда, а не больницы, предложил сам Жовнир.

Сам Жовнир пока не комментировал новые обвинения в свою сторону от руководства Минздрава.

Скандал с перечислением средств на восстановление "Охматдета"

16 августа Владимир Жовнир заявил, что БО "Благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство" отказывается перечислять собранные на восстановление больницы 378 миллионов гривен на казначейские счета "Охматдета".

"Сегодня больница рассматривает вероятность разорвать правоотношения с фондом из-за того, что их действия являются недобросовестными а также вероятно мошенническими", — отметил Жовнир.

В самом Фонде заявили, что 15 августа провели общее собрание и поддержали решение Минздрава провести новый тендер и, соответственно, отменили результаты предыдущего.

Там также объяснили, что не перечислили средства потому, что администрация больницы не указала целевого назначения этих средств.

"Фонд оплатит проведение ремонта и закупку медицинского оборудования для больницы. Для этого только надо официальные запросы от больницы "Охматдет" и целевое назначение. Как это было всегда", — говорится в заявлении Фонда.

В организации отметили, что на них оказывают давление и требуют перечислить средства "уже и сейчас".

Напомним, 2 августа Фокус писал о том, что из-за тендера на ремонт "Охматдета" произошел скандал. Процесс отбора победителя вызвал множество вопросов, а еще больше — сам победитель, чьи цены на услуги по восстановлению больницы оказались одними из самых высоких.