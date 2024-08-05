Минздрав отменяет "сопутствующие" тендеры на консультанта и технадзор для "Охматдета"

В Минздраве заявили, что для проведения работ по восстановлению поврежденного современного корпуса "Охматдета" будет объявлен новый тендер на площадке Prozorro. Для обеспечения прозрачности будет создан специальный совет.

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Министерство здравоохранения решило отметить сопутствующие тендеры, которые были объявлены НДСБ "Охматдет". Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что будут отметены тендеры на:

Услуги по выполнению технического надзора за выполнением строительных работ на объекте: "Текущий ремонт (неотложный) фасада и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСЛ "Охматдет" Минздрава Украины" – в размере 5 215 000 грн.

Инженерно-консультационные услуги по выполнению строительных работ на объекте: "Текущий ремонт (неотложный) фасада и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСЛ "Охматдет" МОЗ Украины – на сумму 9 350 000 грн.

Сообщается, что договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут.

Также в Минздраве напомнили, что министр Виктор Ляшко говорил о том, что все средства, собранные на счетах фонда для восстановления "Охматдета", будут переведены на счет больницы.

Кроме того, для проведения работ по восстановлению поврежденного современного корпуса "Охматдета" будет объявлен новый тендер на площадке Prozorro.

Отмечается, что для обеспечения большей прозрачности и подконтрольности общественности всех процессов восстановления Минздрав уже работает над созданием соответствующего совета. В состав войдут представители крупнейших доноров, представители "Охматдета", Минздрава, сообщества пациентов, антикоррупционных организаций, профессиональных ассоциаций.

В Минздраве заявили, что именно совет восстановления согласует основные квалификационные требования к строительным компаниям и критерии, по которым будет осуществляться выбор подрядчика для выполнения работ.

В сообщении сказано, что после проведения конкурса на Prozorro и заключения соответствующего договора смогут быть объявлены новые торги на услуги по технадзору и инженерно-консультационные услуги по выполнению строительных работ.

Напомним, 5 июля стало известно, что "Охматдет" собирается потратить 14 млн гривен на консультации по восстановлению. Так, журналисты выяснили, что детская больница хочет заключить соглашение с компанией Олега Васенова, который после ракетного удара по "Охматдету" составил дефектный акт с завышенными объемами необходимых работ.