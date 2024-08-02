Скандальный тендер на восстановление "Охматдета" будет отменен, — Ляшко (видео)

В Украине создадут специальный наблюдательный совет, который будет контролировать использование средств на восстановление больницы. Для неотложных работ будут искать нового подрядчика.

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Тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" после обстрела ВС РФ проведут заново. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он объяснил, что на счет самого "Охматдета" поступило 312 миллионов, в благотворительный фонд больницы — 378 миллионов, 320 миллионов задонатили через United24, 100 миллионов выделило правительство. Также Литва передала миллион долларов, а Германия заявила о намерении предоставить 10 миллионов евро.

Для первых неотложных работ решили найти подрядчика, и поисками занимался благотворительный фонд. Однако впоследствии было решено деньги фонда перевести на счета "Охматдета" и создать ревизионно-наблюдательный совет по использованию этих средств. В него войдут шесть самых крупных благотворителей, представитель Минздрава и представитель "Охматдета".

Ляшко заявил, что через Prozorro будет объявлен новый тендер, с помощью которого будут искать другого подрядчика. В конкурсе призывают принять участие всех крупнейших застройщиков Киева и Украины, которые имеют соответствующую способность. Министр подчеркнул, что восстановить больницу нужно в как можно более короткие сроки, и это будет главным запросом к подрядчику.

Планируется, что на создание совета и критериев отбора уйдет одна неделя. Победитель тендера будет делать смету, которая пройдет экспертизу. Кроме того, предполагается, что каждую пятницу наблюдательный совет будет отчитываться о процессе.

"Мы открыты, прозрачны и заинтересованы в том, чтобы восстановить "Охматдет"", — добавил Ляшко.

Трансляция брифинга по восстановлению "Охматдета"

Напомним, в СМИ передавали, что в тендере благотворительного фонда победило ООО "Строй-технолоджи", которое оценило работы дороже соперников. Сумма уставного капитала этой фирмы составляет всего 5 тысяч гривен.

Глава Минздрава Виктор Ляшко информировал, что участников тендера оценивали по 5 критериям. Он рассказал, что после резонанса министерство обратилось за проверкой в правоохранительные органы.