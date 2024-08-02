Скандальний тендер на відбудову "Охматдиту" буде скасовано, — Ляшко (відео)

В Україні створять спеціальну наглядову раду, яка контролюватиме використання коштів на відновлення лікарні. Для невідкладних робіт шукатимуть нового підрядника.

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Тендер на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" після обстрілу ЗС РФ проведуть заново. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Він пояснив, що на рахунок самого "Охматдиту" надійшло 312 мільйонів, у благодійний фонд лікарні — 378 мільйонів, 320 мільйоні задонатили через United24, 100 мільйонів виділив уряд. Також Литва передала мільйон доларів, а Німеччина заявила про намір надати 10 мільйонів євро.

Для перших невідкладних робіт вирішили знайти підрядника, і пошуками займався благодійний фонд. Однак згодом було вирішено гроші фонду переказати на рахунки "Охматдиту" та створити ревізійно-наглядову раду з використання цих коштів. До неї увійдуть шість найбільших благодійників, представник МОЗ та представник "Охматдиту".

Ляшко заявив, що через Prozorro буде оголошений новий тендер, за допомогою якого шукатимуть іншого підрядника. У конкурсі закликають взяти участь усіх найбільших забудовників Києва та України, які мають відповідну спроможність. Міністр підкреслив, що відновити лікарню потрібно в якомога коротші терміни, і це буде головним запитом до підрядника.

Планується, що на створення ради та критеріїв відбору піде один тиждень. Переможець тендеру робитиме кошторис, який пройде експертизу. Окрім того, передбачається, що кожну п’ятницю наглядова рада звітуватиме про процес.

"Ми відкриті, прозорі й зацікавлені у тому, щоб відновити "Охматдит"", — додав Ляшко.

Трансляція брифінгу щодо відбудови "Охматдиту"

Нагадаємо, у ЗМІ передавали, що в тендері благодійного фонду перемогло ТОВ "Буд-технолоджі", яке оцінило роботи дорожче за суперників. Сума статутного капіталу цієї фірми складає лише 5 тисяч гривень.

Голова МОЗ Віктор Ляшко інформував, що учасників тендеру оцінювали за 5 критеріями. Він розповів, що після резонансу міністерство звернулось за перевіркою у правоохоронні органи.