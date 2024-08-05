МОЗ скасовує "супутні" тендери на консультанта і технагляд для "Охматдиту"

У МОЗ заявили, що для проведення робіт із відновлення пошкодженого сучасного корпусу "Охматдиту" буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro. Для забезпечення прозорості буде створено спеціальну раду.

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Міністерство охорони здоров'я вирішило відзначити супутні тендери, які були оголошені НДСЛ "Охматдит". Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Зазначається, що будуть відмічені тендери на:

Послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об'єкті: "Поточний ремонт (невідкладний) фасаду та внутрішнього оздоблення будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України" — у розмірі 5 215 000 грн.

Інженерно-консультаційні послуги з виконання будівельних робіт на об'єкті: "Поточний ремонт (невідкладний) фасаду та внутрішнього оздоблення будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України" — на суму 9 350 000 грн.

Повідомляють, що договори в межах цих конкурсів не підписано і підписуватись не будуть.

Також у МОЗ нагадали, що міністр Віктор Ляшко говорив про те, що всі кошти, зібрані на рахунках фонду для відновлення "Охматдиту", будуть переведені на рахунок лікарні.

Крім того, для проведення робіт із відновлення пошкодженого сучасного корпусу "Охматдиту" буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro.

Зазначається, що для забезпечення більшої прозорості та підконтрольності громадськості всіх процесів відновлення МОЗ уже працює над створенням відповідної ради. До складу увійдуть представники найбільших донорів, представники "Охматдиту", МОЗ, спільноти пацієнтів, антикорупційних організацій, професійних асоціацій.

У МОЗ заявили, що саме рада відновлення узгодить основні кваліфікаційні вимоги до будівельних компаній та критерії, за якими здійснюватиметься вибір підрядника для виконання робіт.

У повідомленні сказано, що після проведення конкурсу на Prozorro та укладення відповідного договору зможуть бути оголошені нові торги на послуги з технагляду та інженерно-консультаційні послуги з виконання будівельних робіт.

Нагадаємо, 5 липня стало відомо, що "Охматдит" збирається витратити 14 млн гривень на консультації з відновлення. Так, журналісти з'ясували, що дитяча лікарня хоче укласти угоду з компанією Олега Васенова, який після ракетного удару по "Охматдиту" склав дефектний акт із завищеними обсягами необхідних робіт.