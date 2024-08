"Охматдит" збирається витратити 14 млн гривень на консультації щодо відбудови, — ЗМІ

Дитяча лікарня хоче укласти угоду з компанією Олега Васеньова, який після ракетного удару по "Охматдиту" склав дефектний акт із завищеними обсягами необхідних робіт, пишуть журналісти.

Related video

Дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендери на надання інженерно-консультаційних послуг та технічного нагляду за ремонтом фасаду та внутрішнього оздоблення будівлі, яка постраждала від ракетного удару РФ на вул. В. Чорновола, 28/1. Про це повідомляють журналісти проєкту "Наші гроші".

Згідно з інформацією в системі "Прозорро", договір на інженерно-консультаційні послуги на суму 9,35 млн грн мають намір укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг", а технічний нагляд за виконанням робіт здійснюватиме ТОВ "Ік-Проєкт" за 5,22 млн грн.

ТОВ "Васеньов Інжиніринг", зареєстроване у квітні 2023 року, належить Олегу Васеньову. Ця компанія цього року вже отримувала замовлень на суму 4,40 млн грн завдяки тендерам, з яких найбільшу частину – від "Охматдиту". Зараз "Охматдит" планує знову замовити у Васеньова консультації щодо залучення підрядних організацій.

Васеньов Олег Фото: "Наші гроші"

Журналісти зазначають, що Олег Васеньов уже проводив технічне обстеження пошкодженого корпусу лікарні та склав дефектний акт із обсягами необхідних робіт. Він вказав на необхідності заміни всього фасадного облицювання, але внаслідок ракетного удару було зруйновано не всі декоративні плити.

Дефектний акт Фото: "Наші гроші"

Технічний звіт по "Охматдиту" Фото: "Наші гроші"

Проте, за словами представників будівельної компанії "Ріола-модуль", яка будувала цей корпус, обсяги робіт в акті були завищені. Ця компанія також повідомила, що після ракетного обстрілу вже відремонтувала операційні своїм коштом, тому не було потреби включати їх у ремонтні обсяги. Водночас пропозиція "Ріоли" виконати роботи за 179 млн грн була проігнорована, натомість було обрано фірму "Буд-технолоджі" з дорожчою на 307 млн грн пропозицією. Через цей скандал приватний конкурс благодійного фонду "Охматдит" було скасовано, а гроші благодійників перераховано до держбюджету. Відповідно, новий тендер було оголошено в системі "Прозорро".

Компанія "Ріола-модуль" відремонтувала операційні своїм коштом Фото: "Наші гроші"

"Наші гроші" підрахували, що якби угоду підписали з "Буд-технолоджі", то послуги Васеньова як інженера-консультанта на 9,4 млн грн вартували б близько 4% від ціни контракту 368 млн грн (307 млн плюс ПДВ).

Що входить у пакет послуг Васеньова за понад 9 млн гривень?

До обов'язків ТОВ "Васеньов Інжиніринг" входить:

планування робіт (складання графіків, поставок матеріалів, конструкцій та устаткування тощо; графіки для працівників та будівельної техніки на об'єкті);

робота з персоналом (підбір, організація навчання та перевірка знань);

надання консультацій замовнику щодо залучення підрядних організацій, вибору постачальників та виконавців;

участь у підготовці та проведенні закупівель, робота з договорами та іншою документацією;

надання пропозицій щодо визначення відповідальної сторони за страхування, якщо це передбачено;

кошторисна документація та контроль за списаннями будівельних матеріалів.

"Ік-Проект" забезпечить технічний нагляд за ремонтом "Охматдиту"

Компанія "Ік-Проект", яка зареєстрована в Києві, буде здійснювати технічний нагляд за ремонтними роботами в дитячій лікарні "Охматдит", пишуть журналісти. Їхні завдання включатимуть перевірку відповідності обсягів та якості будівельних робіт, проєктно-кошторисна документація, ведення обліку виконаних та оплачених робіт, а також виявлення та облік робіт, виконаних з недоліками. Крім того, "Ік-Проект" відповідатиме за перевірку і подання замовнику актів приймання виконаних робіт, які підписані та завірені підрядником.

Керівниками цієї фірми є Ольга Крижня та Людмила Пархоменко, але належить вона Юлії Крат з Харкова. Вона також володіє Консорціумом "Україна – андасат – Ізраїль", створеним у липні 2023 року, до якого належать дві ізраїльські компанії: "Click Cleaning and Flood Treatment Ltd." і "Buildings and Building Management David and Miller Ltd." Цей консорціум відомий своєю участю у технічному нагляді за капітальним ремонтом шляхопроводу на автомобільній дорозі Т-10-19 у Київській області, який виконується турецькою компанією за 444,24 млн грн.

Від 2016 року "Ік-Проект" виграв тендерів на суму 43,36 млн грн, найбільше у департаменті інфраструктури Херсонської ОДА.

Обидва тендери були проведені без конкуренції.

Нагадаємо, що у ЗМІ передавали, що в тендері благодійного фонду перемогло ТОВ "Буд-технолоджі", яке оцінило роботи дорожче за суперників. Сума статутного капіталу цієї фірми складає лише 5 тисяч гривень.

Після скандалу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що тендер на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" після обстрілу ЗС РФ проведуть заново.