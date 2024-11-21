У Києві вперше у світі провели операцію на серці дитині в перші хвилини життя (фото)

В утробі матері в дитини виявили несумісну з життям ваду серця. Жінка приїхала з Молдови до Києва, де досвідчені хірурги прооперували немовля одразу після народження та виправили ваду.

Першу в історії кардіохірургії операцію на серці новонародженого немовляти провели в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії в Києві. Дитину з тяжкою вадою серця 19 листопада успішно прооперували в перші хвилини життя, розповіли в пресслужбі центру.

Київські хірурги провели унікальну операцію новонародженій дитині Фото: Центр кардіології та кардіохірургії

Операцію, яка не має аналогів у світі, провели 19 листопада, в тисячний день повномасштабного вторгнення РФ до України, повідомляють у центрі кардіології та кардіохірургії.

Для цього залучили дві операційні кімнати. У першій директор Київського перинатального центру Дмитро Говсєєв провів кесарів розтин. Щойно дитину вилучили з утроби матері, її негайно перевезли до сусідньої операційної, де новонародженого прооперував професор Ілля Ємець, директор державної установи "Науково-практичний медичний центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України".

Директор Київського перинатального центру Дмитро Говсєєв Фото: Центр кардіології та кардіохірургії Одразу після народження дитину перевезли в іншу операційну Фото: Центр кардіології та кардіохірургії

"Це перша в історії світової кардіохірургії операція, коли ми разом із акушерами-гінекологами на чолі з професором Дмитром Говсєєвим провели операцію новонародженого відразу після кесаревого розтину, створивши в кардіо-операційній температурний комфорт, як в утробі матері, так би мовити, "штучну матку", — розповів кардіохірург Ілля Ємець.

Оперував дитину професор Ілля Ємець Фото: Центр кардіології та кардіохірургії

Зазначається, що породілля приїхала до Києва з Молдови. Під час вагітності у її дитини діагностували транспозицію магістральних судин. Це тяжка вроджена патологія серця, несумісна з життям.

Породілля приїхала до київського Центру кардіології та кардіохірургії з Молдови Фото: Центр кардіології та кардіохірургії Немовляті успішно виправили несумісну з життям ваду серця Фото: Центр кардіології та кардіохірургії

Нагадаємо, 14 листопада журнал The Lancet повідомляв, що в Японії вперше повернули зір 4 пацієнтам за допомогою стовбурових клітин, з яких отримали епітеліальні клітини для пересадки у рогівку ока.

Також 8 листопада у львівській дитячій лікарні Святого Миколая повідомляли, що робот-хірург врятував 6-річну дівчинку з рідкісним синдромом. Поліна Бідюк не могла їсти, стрімко худла і терміново потребувала операції на кишківнику. За допомогою робота провели надзвичайно точне втручання і тепер дитина повноцінно їсть і відновлюється після хвороби.