В Киеве впервые в мире провели операцию на сердце ребенку в первые минуты жизни (фото)

В утробе матери у ребенка обнаружили несовместимый с жизнью порок сердца. Женщина приехала из Молдовы в Киев, где опытные хирурги прооперировали младенца сразу после рождения и исправили порок.

Первую в истории кардиохирургии операцию на сердце новорожденного младенца провели в Центре детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве. Ребенка с тяжелым пороком сердца 19 ноября успешно прооперировали в первые минуты жизни, рассказали в пресс-службе центра.

Киевские хирурги провели уникальную операцию новорожденному ребенку Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии

Операцию, которая не имеет аналогов в мире, провели 19 ноября, в тысячный день полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщают в центре кардиологии и кардиохирургии.

Для этого задействовали две операционные комнаты. в первой директор Киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев провел кесарево сечение. Как только ребенка изъяли из утробы матери, его немедленно перевезли в соседнюю операционную, где новорожденного прооперировал профессор Илья Емец, директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины".

Директор Киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии Сразу после рождения ребенка перевезли в другую операционную Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии

"Это первая в истории мировой кардиохирургии операция, когда мы вместе с акушерами-гинекологами во главе с профессором Дмитрием Говсеевым провели операцию новорожденного сразу после кесарева сечения, создав в кардио-операционной температурный комфорт, как в утробе матери, так сказать, "искусственную матку", — рассказал кардиохирург Илья Емец.

Оперировал ребенка профессор Илья Емец Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии

Отмечается, что роженица приехала в Киев из Молдовы. Во время беременности у ее ребенка диагностировали транспозицию магистральных сосудов. Это тяжелая врожденная патология сердца, несовместимая с жизнью.

Роженица приехала в киевский Центр кардиологии и кардиохирургии из Молдовы Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии Младенцу успешно исправили несовместимый с жизнью порок сердца Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии

Напомним, 14 ноября журнал The Lancet сообщал, что в Японии впервые вернули зрение 4 пациентам с помощью стволовых клеток, из которых получили эпителиальные клетки для пересадки в роговицу глаза.

Также 8 ноября во львовской детской больнице Святого Николая сообщали, что робот-хирург спас 6-летнюю девочку с редким синдромом. Полина Бидюк не могла есть, стремительно худела и срочно нуждалась в операции на кишечнике. С помощью робота провели чрезвычайно точное вмешательство и теперь ребенок полноценно ест и восстанавливается после болезни.