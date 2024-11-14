В Японии впервые с помощью стволовых клеток вернули зрение 4 пациентам

Людям пересаживали эпителиальные клетки, из которых состоит роговица глаза, полученные из стволовых клеток. После процедуры у пациентов улучшилось зрение.

В Японии провели первые операции по восстановлению зрения с помощью стволовых клеток. Они оказались успешными — у пациентов улучшилось зрение и уменьшилось помутнение роговицы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

Исследование провели в госпитале университета города Осака. В нем принимали участие четыре пациента — женщины в возрасте 38 и 44 года с идиопатическим LSCD и мужчины 66 и 72 лет с аналогичным диагнозом. Все они имели недостаток лимбальных стволовых клеток.

В исследовании объясняется, что потеря эпителиальных стволовых клеток роговицы из лимба на краю роговицы имеет серьезные последствия для зрения, причем патологические проявления дефицита лимбальных стволовых клеток (LSCD) трудно поддаются лечению.

Людям пересаживали эпителиальные клетки, из которых состоит роговица глаза, полученные из стволовых клеток. После процедуры у пациентов улучшилось зрение и уменьшилось помутнение роговицы.

Отмечается, что за участниками исследования наблюдали в течение 2 лет. У них не возникли побочные эффекты и не было отторжений трансплантатов.

"Никакого иммунологического отторжения или образования опухоли не произошло, а также не было замечено никаких серьезных побочных эффектов, как определено клиническим протоколом. Поэтому комиссию по мониторингу безопасности не вызывали. Девять несерьезных побочных явлений были задокументированы в течение 1-летнего периода дополнительного мониторинга безопасности", — говорится в исследовании.

Также в исследовании указано, что метод пока не будут широко внедрять, поскольку он требует изучения, впрочем, его назвали таким, который может помочь людям с патологиями роговицы обоих глаз.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Китае впервые вылечили диабет благодаря стволовым клеткам. После этого пациенты отказались от инсулина.