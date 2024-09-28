В Китае впервые вылечили диабет благодаря стволовым клеткам: пациенты отказались от инсулина

25-летней пациентке с диабетом 1 типа пересадили ее собственные стволовые клетки, предварительно "перепрограммированные" на выработку инсулина. Через несколько месяцев после операции девушка смогла отказаться от инъекций — ее организм начал самостоятельно вырабатывать гормон.

Related video

В Китае впервые вылечили диабет с помощью пересадки стволовых клеток. Первые пациенты уже отказались от инсулина. Об этом пишет китайское издание cztv.

Так, недавно, были опубликованы результаты исследований китайских ученых по лечению основных заболеваний с помощью индуцированных стволовых клеток. Впервые регенеративная терапия стволовыми клетками была использована для функционального лечения диабета 1 типа. Она оказалась успешной и освободила пациентов от инъекционного лечения инсулином.проекту участвуют высокотехнологичные предприятия из Yuhang Wuchang.

Сообщается, что 25-летней пациентке с диабетом 1 типа пересадили ее собственные стволовые клетки, предварительно "перепрограммированные" на выработку инсулина. Через несколько месяцев после операции девушка смогла отказаться от инъекций — ее организм начал самостоятельно вырабатывать гормон.

Ранее похожую операцию провели 59-летнему мужчине с диабетом 2 типа. После трансплантации он также прекратил прием инсулина.

"Регенеративную терапию стволовыми клетками можно понять с точки зрения непрофессионала, как ящерицу, которой сломали хвост, но она может самостоятельно вырастить другой. То, что мы сейчас осознаем, это регенерировать клетки островков поджелудочной железы in vitro, которые можно повторно вводить пациентам для лечения диабета", — пояснила Мэн Гаофань, директор по исследованиям и разработкам Hangzhou Ruipu Chenchuang Technology Co.

Первая операция по пересадке стволовых клеток для лечения диабета была сделана 25 июня 2023 года пациенту, который 11 лет страдал диабетом и полностью зависел от инсулина и много раз страдал от тяжелой гипогликемии. После трансплантации пациент восстановил эндогенный автономный и физиологический контроль уровня глюкозы в крови и избавился от инъекционного лечения инсулином.

Главный врач и исследователь Центра трансплантации в Тяньцзиньской первой центральной больнице Ван Шусен сказал, что уже прошел 15 месяц после трансплантации, в соответствии с текущим состоянием пациента нет необходимости в инъекциях инсулина.

Еще один профессор Дэн Хонкуй сказал, что первоначальный успех "перепрограммирования клеток" приведет к тому, что химическое перепрограммирование станет универсальной базовой технологией для эффективной подготовки различных функциональных типов клеток, открывая широкое применение клеток в лечении основных заболеваний новым путем.

Напомним, что в недавнем исследовании ученые обнаружили связь между COVID-19 и диабетом. Ученые выяснили, что недавняя пандемия могла поспособствовать болезни, увеличив темпы ее распространения, но принесла с собой и спасение.