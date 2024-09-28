У Китаї вперше вилікували діабет завдяки стовбуровим клітинам: пацієнти відмовились від інсуліну

25-річній пацієнтці з діабетом 1 типу пересадили її власні стовбурові клітини, попередньо "перепрограмовані" на вироблення інсуліну. Через кілька місяців після операції дівчина спромоглася відмовитися від ін'єкцій — її організм почав самостійно виробляти гормон.

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У Китаї вперше вилікували діабет за допомогою пересадки стовбурових клітин. Перші пацієнти вже відмовилися від інсуліну. Про це пише китайське видання cztv.

Так, нещодавно, були опубліковані результати досліджень китайських вчених щодо лікування основних захворювань за допомогою індукованих стовбурових клітин. Вперше регенеративна терапія стовбуровими клітинами була використана для функціонального лікування діабету 1 типу. Вона виявилася успішною і звільнила пацієнтів від ін’єкційного лікування інсуліном.проекту беруть участь високотехнологічні підприємства з Yuhang Wuchang.

Повідомляється, що 25-річній пацієнтці з діабетом 1 типу пересадили її власні стовбурові клітини, попередньо "перепрограмовані" на вироблення інсуліну. Через кілька місяців після операції дівчина спромоглася відмовитися від ін'єкцій — її організм почав самостійно виробляти гормон.

Раніше схожу операцію провели 59-річному чоловікові з діабетом 2 типу. Після трансплантації він також припинив прийом інсуліну.

"Регенеративну терапію стовбуровими клітинами можна зрозуміти з точки зору непрофесіонала, як ящірку, якій зламали хвіст, але вона може самостійно виростити інший. Те, що ми зараз усвідомлюємо, це регенерувати клітини острівців підшлункової залози in vitro, які можна повторно вводити пацієнтам для лікування діабету", — пояснила Мен Гаофань, директорка з досліджень і розробок Hangzhou Ruipu Chenchuang Technology Co.

Перша операція з пересадки стовбурових клітин для лікування діабету була зроблена 25 червня 2023 року пацієнту, який 11 років ворів на діабет і повністю залежав від інсуліну та багато разів страждав від важкої гіпоглікемії. Після трансплантації пацієнт відновив ендогенний автономний і фізіологічний контроль рівня глюкози в крові та позбувся ін’єкційного лікування інсуліном.

Головний лікар і дослідник Центру трансплантації в Тяньцзіньській першій центральній лікарні Ван Шусен сказав, що вже пройшов 15 місяць після трансплантації, відповідно до поточного стану пацієнта немає необхідності в ін'єкціях інсуліну.

Ще один професор Ден Хонкуй сказав, що початковий успіх "перепрограмування клітин" призведе до того, що хімічне перепрограмування стане універсальною базовою технологією для ефективної підготовки різних функціональних типів клітин, відкриваючи широке застосування клітин в лікуванні основних захворювань новим шляхом.

Нагадаємо, що у недавньому дослідженні вчені виявили зв'язок між COVID-19 і діабетом. Учені з'ясували, що нещодавня пандемія могла посприяти хворобі, збільшивши темпи її поширення, але принесла із собою і порятунок.