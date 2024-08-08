Випадки діабету зросли у 8 разів: COVID-19 пов'язали з розвитком хвороби та знайшли можливу протидію

Діабет є глобальною проблемою, яка лише набирає обертів із плином часу. Однак учені з'ясували, що нещодавня пандемія могла посприяти хворобі, збільшивши темпи її поширення, але принесла із собою і порятунок.

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У недавньому дослідженні вчені виявили очевидний зв'язок між COVID-19 і захворюваністю на різні форми діабету. Винуватець минулої пандемії досі позначається на нашому здоров'ї, однак, як виявилося, цього разу є чинники, що допомагають знизити ці наслідки вірусу. Усе залежить від того, який вибір ми робили за часів глобальної кризи, пише News Medical.

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У великомасштабному ретроспективному когортному дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet Diabetes & Endocrinology, взяли участь 16 мільйонів осіб в Англії з використанням платформи OpenSAFELY, яка об'єднує дані первинної медичної допомоги, дані тестування на SARS-CoV-2, дані госпіталізації NHS і записи реєстру смертей.

Дослідники зосередили увагу на періоді з 1 січня 2020 року по 14 грудня 2021 року, виокремивши три важливі когорти: до вакцинації, вакциновані та невакциновані. Результати показали значне збільшення захворюваності на діабет ІІ типу після зараження COVID-19 у людей, до того ж найвищі показники було відзначено саме в невакцинованій когорті. У групі до вакцинації захворюваність була вчетверо вищою протягом перших чотирьох тижнів після встановлення діагнозу та залишалася підвищеною на 64% протягом другого року, особливо серед госпіталізованих. У вакцинованих же людей зростання захворюваності на діабет було значно нижчим (у 1,6 раза порівняно з 8,8 раза у невакцинованих).

Захворюваність на діабет І типу також зросла протягом першого року після поширення COVID-19, проте значного зростання гестаційного діабету відзначено не було. Комплексні дані дослідження показали вченим, що діабет 2 типу був діагностований у 145 533 осіб у когорті до вакцинації, порівняно з 34 365 у когорті вакцинованих і 2 781 у когорті невакцинованих. Діагнози діабету І типу були вищими відразу ж після виявлення COVID-19 у всіх когортах.

Невакцинована когорта була молодшою, у ній було більше чоловіків, представників південноазіатської та африканської етнічної групи, а також жителів неблагополучних районів. Автори наукової роботи наголосили на важливості вакцинації проти COVID-19 для зниження ризику розвитку постінфекційного діабету та інших ускладнень. У їхній праці йдеться про те, що рутинне тестування на діабет має бути пріоритетним, особливо для важких випадків COVID-19, щоб мати контроль над довгостроковими наслідками для здоров'я, які залишає після себе вірус.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року захлесне хвиля діабету . Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку . Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів із діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.