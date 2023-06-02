Мозок, що швидко старіє: виявлено зв'язок між діабетом і руйнуванням сірої речовини

Нещодавні дослідження показали, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку. Але це зовсім не було пов'язано з руйнуванням мозку від хвороби Альцгеймера.

Related video

Недавнє дослідження показало, що люди, які страждають на цукровий діабет 1 типу (СД1), можливо, знаходяться на прискореному шляху до старіння мозку: їхній мозок старіє приблизно на 6 років швидше, ніж у тих, хто не страждає на це захворювання. Це відкриття було зроблено завдяки спільній роботі, яку очолює доктор Мохамад Хабес з Наукового центру здоров'я Техаського університету в Сан-Антоніо, пише Med Page Today.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Цікаво, що, незважаючи на прискорене старіння мозку, в учасників дослідження не спостерігалося жодних ранніх ознак деградації мозку, пов'язаної з хворобою Альцгеймера. Використовуючи шкалу вимірювання хвороба Альцгеймера під назвою SPARE, дослідники виявили однакові показники у пацієнтів з ЦД1 і у людей без цього захворювання. Навіть складні структури скроневих часток — життєво важливих гравців у прогресуванні хвороби Альцгеймера — не були порушені.

Що стосується людського розуму, результати дослідження вказують на зв'язок між ЦД1 і зниженням розумової працездатності та психомоторних здібностей, хоча ці зміни були незначними. Це особливо інтригує з огляду на те, що середня тривалість захворювання на ЦД1 серед учасників становила 38 років.

Але все стало набагато цікавіше, коли досліджували сіру речовину — розумовий та обчислювальний центр мозку. У людей із ЦД1 спостерігалося більш виражене скорочення сірої речовини в таких ділянках, як скронева і верхня потилична звивини. Ці області життєво важливі для визначення віку мозку за методом SPARE, що може вказувати на те, що прискорення старіння мозку почалося раніше, ніж передбачалося, можливо, ще до 45 років.

Дослідження також показало, що ні прискорене старіння мозку, ні показники, пов'язані з хворобою Альцгеймера, не були пов'язані з рівнем глюкози або іншими типовими ускладненнями діабету. Однак підвищена маса тіла, як виявилося, служить своєрідним щитом проти прискореного старіння мозку: більша окружність талії та індекс маси тіла пов'язані з нижчими показниками атрофії мозку.

Для того щоб зібрати цю повну картину потенційного впливу ЦД1 на старіння мозку, доктор Хабес і його команда проаналізували дані 416 учасників масштабного дослідження EDIC — проєкту, в рамках якого з 1994 року ведеться спостереження за діабетом і його ускладненнями.

Незважаючи на цікаві висновки, дослідники визнали обмеження дослідження, зокрема те, що в ньому брали участь переважно білі люди, що звужує його застосовність до різних груп населення. Крім того, вік когорти означає, що патологія хвороби Альцгеймера, природно, буде відносно низькою. Однак ці потенційні камені спотикання не підривають значний внесок дослідження в наше розуміння діабету і старіння мозку.

Раніше Фокус писав про цікаве відкриття, яке наближає розуміння роботи мозку. Фізична форма мозку може мати більшого значення, ніж його складна мережа зв'язків і, можливо, ми неправильно розуміли його пристрій.