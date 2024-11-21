Лише 1 із 8 відомих міст відповідають мінімальним стандартам для життя: про що йдеться (фото)

Дослідники протестували цілу низку найвідоміших міст у всьому світі та виявили, що більшість із них не відповідають навіть мінімальним стандартам щодо покриття деревами.

"Правило 3+30+300" є основою для створення зеленіших, здорових і стійких до спеки міст, що особливо важливо в умовах кліматичної кризи, коли Земля нагрівається з безпрецедентно високою швидкістю. Але скільки міст у всьому світі дійсно відповідають навіть мінімальним стандартам? Вчені дали відповідь і вона невтішна, пише Science Alert.

Ця проста міра, відома як "Правило 3+30+300", спочатку була розроблена в Європі й тепер набирає популярності в усьому світі. Він також встановлює мінімальний стандарт, необхідний для того, щоб відчути користь для здоров'я від природи в містах.

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"Правило 3+30+300" передбачає наявність:

наявність трьох дерев, які видно з вікна будинку, школи або роботи;

наявність тіні дерев, що затінює не менше 30% прилеглого району;

наявність парку в радіусі 300 метрів від будівлі.

За словами наукової співробітниці Центру міських досліджень в Університеті RMIT Тамі Крезер, вони з колегами перевірили стандарти, встановлені цим правилом, у восьми містах світу:

Мельбурн;

Сідней;

Нью-Йорк;

Денвер;

Сіетл;

Буенос-Айрес;

Амстердам;

Сінгапур.

Результати вказують на те, що більшість будівель насправді не відповідали "правилу 3+30+300". Команда виявила, що полога відчайдушно не вистачає, навіть у деяких із найбагатших, знакових міст на планеті. Ба більше, вчені вважають, що охолодження наших міст катастрофічно не вистачає, особливо в умовах закипання планети.

Карта дерев у Мельбурні Фото: Cobra Groeninzicht

Попередні дослідження засвідчили, що люди частіше страждають від депресії, тривожності, ожиріння і теплових ударів у місцях із меншою кількістю дерев або обмеженим доступом до парків. За словами голландського експерта з міського лісового господарства професора Сесіла Конейнендійка, який 2022 року і встановив мінімальний стандарт, названий "правилом 3+30+300", цей критерій ґрунтується на великому огляді доказів, що пов'язують навколишню природу та добробуту людини.

Зазначимо, що правило "правило 3+30+300" все ще лише набирає популярності, проте в деяких містах Європи, США та Канади цей захід активно використовують, офіційно чи неофіційно.

Дерева в Сіднеї Фото: Cobra Groeninzicht

У новому дослідженні вчені застосували "правило 3+30+300" до глобального переліку міських дерев, який збирає дані з відкритих джерел від місцевих органів влади. Автори дослідження зазначають, що вісім міст було обрано не просто так — вчені прагнули обрати щонайменше одне місто на кожному континенті Землі. У результаті вчені обрали 8 міст, які вважаються лідерами в галузі міського лісового господарства та розвитку зелених зон.

Результати вказують на те, що більшість будівель у 8 містах відповідали вимозі наявності трьох дерев, але не досягали рівня покриття за кронами. Навпаки, три з чотирьох (75%) будівель пройшли 30% норматив покриття кронами в Сінгапурі та майже кожна друга (45%) — у Сіетлі. Лише 3% будівель у Мельбурні мали адекватне покриття кронами, попри те, що 44% мали вигляд щонайменше на три дерева. Центральний Сідней показав себе краще, хоча лише 17% міських будівель були достатньо затінені, попри те, що 84% мали вид щонайменше на три дерева. У результаті Сінгапур став єдиним містом у світі, якому вдалося набрати достатньо балів.

Сінгапур став єдиним містом, яке отримало прохідний бал за всіма трьома компонентами правила 3+30+300 Фото: vaccine-1

Дослідники також виявили, що доступ до парків був нерівномірним у містах: хороші оцінки отримали Сінгапур і Амстердам, тоді як лідерами антирейтингу стали Буенос-Айрес і Нью-Йорк.

Дослідники нанесли результати на карту і були здивовані, що більшість будівель по всьому світу мали вид на щонайменше три дерева, але все ще не мали достатнього навісу для району. Вчені виявили, що ці три дерева, хоч би як їх було видно, часто занадто малі, щоб створити пристойну тінь. Ще однією проблемою стала щільність посадки — великі дерева, як правило, були занадто рознесені.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дерева на Землі перебувають у жахливому становищі.