Похмурий вирок. Учені виявили, що дерева на Землі перебувають у жахливому становищі

Нове дослідження показує, що найшанованіші й найдавніші деревні рослини перебувають у жахливому становищі.

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Останнім часом дедалі більше розмов про кліматичну кризу, що нависла над планетою, і похмуре майбутнє, яке чекає на Землю через вплив людини на неї. Згідно з новим звітом 25 із 35 життєво важливих систем планети вже перебувають на межі краху і це, ймовірно, не все. У новому дослідженні вчені, які вивчають дерева на планеті, винесли людству похмуре попередження, пише Science Alert.

Від прибережних секвой, що підносяться, до сосен і смерек епохи динозаврів, наші найдавніші та найшанованіші деревні рослини перебувають у жахливому становищі. Вчені стверджують, що втрата деяких видів поставить під загрозу виживання цілі ліси, а це зі свого боку позначиться на цілих екосистемах.

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2021 року глобальна оцінка під назвою "Стан дерев світу" показала приголомшливі результати: третина всіх видів дерев сьогодні балансує на межі зникнення. Загалом ідеться про близько 17 500 унікальних видів, які можуть бути стерті з лиця Землі. Для порівняння, це більш ніж удвічі більше за кількість усіх тварин, зокрема ссавців, птахів, земноводних і рептилій, які опинилися на межі вимирання.

За словами біолога-консерватора Малін Ріверс із Botanic Gardens Conservation International, деякі дерева вже настільки рідкісні, що існують лише в єдиному екземплярі, наприклад, самотня пальма Hyophorbe amaricaulis на Маврикії.

У 2022 році та ж група вчених випустила "попередження людству" про наслідки втрат цих видів. Пізніше похмурий прогноз учених підтримали ще 45 дослідників із двох десятків країн по всьому світу.

У своїх звітах автори дослідження описали численні наслідки цих втрат на світову економіку, продовольство, а також засоби існування. Наприклад, більша частина фруктів вирощується на деревах. У країнах, що розвиваються, 880 мільйонів людей використовують дрова як паливо, а 1,6 мільярда людей у всьому світі живуть у радіусі 5 кілометрів від лісу, покладаючись на його ресурси як на джерело їжі або доходу.

Але справа не тільки в цьому. Дерева є домівкою для неймовірної кількості одноклітинної та багатоклітинної форм життя, зокрема рослин, грибів, бактерій і тварин. У результаті втрата всього одного дерева є втратою втрати природного середовища для величезної кількості життя. Фактично, половина всіх тварин і рослин світу залежать від деревних місць проживання.

За словами Ріверс, по суті, втрата дерев є коренем проблеми вимирання тварин і птахів. У результаті нам не вдасться врятувати інші види, що зникають, якщо вже сьогодні людство не почне піклуватися про дерева по всьому світу.

Вчені зазначають, що деякі види дерев забезпечують унікальні взаємодії й не можуть бути замінені іншими видами. Наприклад, до них відносяться дерева драконової крові (Dracaena cinnabari), що залишилися від стародавніх лісів олігоцену, які є домівкою для багатьох інших видів, які повністю залежать від них.

Але справа не тільки у вразливості видів. Дерева тісно пов'язані з ґрунтом, атмосферою і погодою планети — вони очищають повітря, виробляють кисень і викликають дощі. Також саме дерева зберігають близько чверті доступної прісної води у світі та понад половину вуглецю. Втратьте достатньо дерев, і колообіг вуглецю, води та поживних речовин на нашій планеті буде порушено.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, який вигляд мав найдавніший ліс на Землі.