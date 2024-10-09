Мрачный приговор. Ученые обнаружили, что деревья на Земле находятся в ужасном положении

Новое исследование показывает, что самые почитаемые и древние древесные растения находятся в ужасном положении.

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В последнее время все больше разговоров о климатическом кризисе, нависшем над планетой, и мрачного будущего, которое ждет Землю из-за воздействия человека на нее. Согласно новому отчету 25 из 35 жизненно важных систем планеты уже находятся на грани краха и это вероятно не все. В новом исследовании ученые, изучающие деревья на планете, вынесли человечеству мрачное предупреждение, пишет Science Alert.

От возвышающихся прибрежных секвой до сосен и елей эпохи динозавров, наши самые древние и почитаемые древесные растения находятся в ужасном положении. Ученые утверждают, что потеря некоторых видов поставит под угрозу выживания целые леса, а это в свою очередь отразится на целых экосистемах.

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В 2021 году глобальная оценка под названием "Состояние деревьев мира" показала шокирующие результаты: треть всех видов деревьев сегодня балансирует на грани исчезновения. В общей сложности речь идет об около 17 500 уникальных видов, которые могут быть стерты с лица Земли. Для сравнения, это более чем вдвое больше количества все животных, в том числе млекопитающих, птиц, земноводных и рептилий, оказавшихся на грани вымирания.

По словам биолога-консерватора Малин Риверс из Botanic Gardens Conservation International, некоторые деревья уже настолько редки, что существуют лишь в единственном экземпляре, например, одинокая пальма Hyophorbe amaricaulis на Маврикии.

В 2022 году та же группа ученых выпустила "предупреждение человечеству" о последствиях потерь этих видов. Позже мрачный прогноз ученых поддержали еще 45 исследователей из двух десятков стран по всему миру.

В своих отчетах авторы исследования описали многочисленные последствия этих потерь на мировую экономика, продовольствие, а также средства существования. Например, большая часть фруктов выращивается на деревьях. В развивающихся странах 880 миллионов человек используют дрова в качестве топлива, а 1,6 миллиарда человек во всем мире живут в радиусе 5 километров от леса, полагаясь на его ресурсы как на источник пищи или дохода.

Но дело не только в этом. Деревья являются домом для невероятного количества одноклеточной и многоклеточной форм жизни, в том числе растений, грибов, бактерий и животных. В результате потеря всего одного дерева является потерей утраты естественной среды для огромного количества жизни. Фактически, половина всех животных и растений мира зависят от древесных мест обитания.

По словам Риверс, по сути, потеря деревьев является корнем проблемы вымирания животных и птиц. В результате нам не удастся спасти другие исчезающие виды, если уже сегодня человечество не начнет заботиться о деревьях по всему миру.

Ученые отмечают, что некоторые виды деревьев обеспечивают уникальные взаимодействия и не могут быть заменены другими видами. Например, к ним относятся деревья драконовой крови (Dracaena cinnabari), оставшиеся от древних лесов олигоцена, которые являются домом для многих других видов, полностью зависящих от них.

Но дело не только в уязвимости видов. Деревья тесно связаны с почвой, атмосферой и погодой планеты — они очищают воздух, производят кислород и вызывают дожди. Также именно деревья хранят около четверти доступной пресной воды в мире и более половины углерода. Потеряйте достаточно деревьев, и круговорот углерода, воды и питательных веществ на нашей планете будет нарушен.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как выглядел самый древний лес на Земле.