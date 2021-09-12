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Ученые узнали, как выглядел самый древний лес на Земле (фото)

Юлия Чайка
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городок Каир, лесной участок, остатки леса, фото
Корневая система Archaeopteris на лесном учатске Каира.

Главной особенностью леса, выяснили исследователи, были древние деревья из рода Eospermatopteris и Archaeopteris, которые росли даже в сухой среде.

Под шоссе рядом с небольшим городком Каир на севере штата Нью-Йорк, ученые обнаружили остатки могучего и древнейшего леса — корневую систему, в котором 385 миллионов лет назад произрастали по меньшей мере три самых ранних в мире древовидных растения, пишет Science Alert.

Некоторые из этих первых подобий на деревья (известные как Cladoxylopsids) были похожи на большие стебли сельдерея, простирающиеся в небо на 10 м. Другие (из рода Archaeopteris) напоминали сосны, но с волосатыми, похожими на папоротники листьями. Третьи, давно забытые растения (из рода Eospermatopteris) — на пальмы с луковицей на месте корня и папоротниковыми ветвями.

дерево, столб, рисунок, ветки
Cladoxylopsids.

По мнению экспертов, эти первобытные деревья были довольно старыми и большими. Они не росли так же густо, как деревья в современном лесу, а были разбросаны по речной пойме, которая изменялась в зависимости от времени года. Засушливые периоды происходили в то время регулярно, но даже несмотря на это первобытные деревья в лесу Каира продолжали расти.

Присутствие деревьев из рода Eospermatopteris в древних поймах Каира сбивает с толку многих ученых, так как они имели неглубокие корни, которые не разветвлялись, из-за чего плохо переносили более сухие условия. Однако, в отличие от болот Гильбоа, лесной участок Каира на 2-3 миллиона лет старше, и его ландшафт довольно разнообразен.

дерево, листья, изображение
Eospermatopteris.

Как считают исследователи, деревья Eospermatopteris процветали здесь более 16 000 лет. Их корни приспособились к полузасушливым условиям и кратковременным наводнениям.

На лесном участке в Каире исследователи также обнаружили свидетельства более глубоких корневых систем, вымерших сосноподобных растений, принадлежащих к роду Archaeopteris.

деревья, Archaeopteris, рисунок
Archaeopteris.

Они были более развиты, чем деревья Eospermatopteris, с листьями, способными к фотосинтезу. Кроме того, они обладали более глубокими корнями, иногда простирающимися на 11 м в ширину и 7 м в глубину.

"Как оказалось, самые ранние деревья могли занимать различные среды и не ограничивались лишь влажной. Они могли переносить разные условия, в том числе и засушливые", — заключили ученые.