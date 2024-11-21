Защитник природы позволил анаконде есть себя живьем и записал это на камеру (видео)

Мужчина отправился в отдаленную часть тропического леса Амазонки и выследил зеленую анаконду — самую большую и самую тяжелую змею в мире. Ученый использовал шок, чтобы привлечь внимание зрителей к своему фильму.

Защитник природы из США Пол Росоли позволил огромной змее съесть себя живьем во время работы над документальным фильмом для канала Discovery. Все это он снял на камеру. Об этом случае напомнило издание LADbible.

Фильм под названием "Съеденный заживо" показал, как Розоли отправился в отдаленную часть тропического леса Амазонки и выследил зеленую анаконду — самую большую и самую тяжелую змею в мире. Несмотря на то, что зеленая анаконда не ядовита, она способна проглотить крупных животных, таких как ягуар, и, если захочет, то и человека.

Розоли решил, что ему нужно использовать шок, чтобы привлечь внимание зрителей и пообещал, что позволит змее проглотить его.

Чтобы не умереть во время трюка, Розоли надел специальный костюм из углеродного волокна, оснащенный камерами, микрофоном и маской для лица, присоединенной к защищенному от ударов источнику кислорода. Он облился свиной кровью и подошел к выбранной змее на четвереньках, чтобы привлечь змею.

Однако трюк пошел не совсем по плану. Вместо того, чтобы сразу проглотить свой обед, змея решила его задушить и обвилась вокруг кольцами. Трюк в конце концов длился час, прежде чем Розоли прекратил его из-за опасений, что ему вот-вот сломают руку.

Вспоминая момент, когда он решил отменить весь трюк, он добавил: "Анаконда поставила мою руку в такое положение, когда ее сила была полностью на моей открытой руке. Я почувствовал, как кость сгибается. И когда я почувствовал, что она собирается треснуть, мне пришлось остановить экспертизу", — рассказал защитник природы.

Напомним, что семья из Бостона нашла змею, которая пряталась под диваном в гостиной их дома. Всем жильцам пришлось выбежать на улицу и ждать приезда специалистов из парка дикой природы "Ковчег".