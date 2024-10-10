"Под диваном торчала голова": семья обнаружила в своем доме настоящую змею (фото)

Флоридская королевская змея, которую назвали Микки, попала в помещение через открытую дверь, ища теплое убежище.

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Семья из Бостона (графство Линкольншир, Великобритания) нашла змею, которая пряталась под диваном в гостиной их дома. Всем жителям пришлось выбежать на улицу и ждать приезда специалистов из парка дикой природы "Ковчег". Об этом пишет издание ВВС.

Отец семейства, Гарри Панциз, очень испугался, когда увидел незваную гостью, которая оказалась флоридской королевской змеей длиной около одного метра.

По предварительной версии, рептилия, которую назвали Микки, попала в помещение через открытую дверь, ища теплое убежище. Однако пока неизвестно, откуда именно она сбежала.

Рептилия, которую назвали Микки, попала в помещение через открытую дверь Фото: Ark Wildlife & Dinosaur Park

"Когда я приехал по вызову, то вся семья стояла на улице в саду. Если вы не привыкли к змеям, то появление одной из них в доме посреди ночи, вероятно, напугает вас. Сейчас мы очень хотим найти владельца, который мог потерять свою домашнюю любимицу", — рассказывает Джейми Минтрам из парка дикой природы "Ковчег".

Специалист говорит, что Микки была "вялой" из-за холода. Змею забрали в парк, сейчас она чувствует себя хорошо и стала более активной.

В Музее Флориды заявили, что рептилии этого вида не ядовиты и не несут угрозы для людей и домашних животных, но иногда кусаются, чтобы защитить себя.

"Эти змеи избегают прямого контакта с людьми и домашними животными, как правило, убегают в укрытие. Однако, если их загнать в угол, то способны атаковать нападающего и быстро вибрируют кончиком хвоста, издавая при этом жужжание и неприятный запах мускуса из пары желез. Однако эти змеи не агрессивны", — пояснили сотрудники заведения.

Семья нашла под диваном змею Фото: Ark Wildlife & Dinosaur Park

Напомним, ранее Фокус писал, что родители из Квинсленда (Австралия) нашли смертоносную змею. Пресмыкающееся спряталось в кроватке ребенка среди покрывал и мягких игрушек. Семья немедленно вызвала профессиональных ловцов змей, чтобы обезвредить незваную гостью, но при этом не подвергать себя опасности.

Кроме того, мы писали, что 38-летний Келвин Баутиста был приговорен к одному году условно и штрафу в размере 5 тысяч долларов по обвинению в контрабанде. Мужчина пытался перевезти через границу трех питонов в своих штанах. Сначала ему грозило максимальное наказание в виде 20 лет заключения, штрафа до 250 тысяч долларов и освобождение под надзором на срок до трех лет, но приговор был значительно мягче.