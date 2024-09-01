Спряталась среди игрушек: родители обнаружили в постели ребенка смертоносную змею (фото)

Рептилии этого вида, хоть и опасны, но достаточно пугливы и реагируют лишь тогда, когда чувствуют угрозу.

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Родители из Квинсленда (Австралия) нашли в кроватке своей дочери смертоносную змею. Пресмыкающееся спряталось в кроватке ребенка среди покрывал и мягких игрушек. Семья немедленно вызвала профессиональных ловцов змей, чтобы обезвредить незваную гостью, но при этом не подвергать себя опасности. Об этом пишет издание The Mirror.

Как выяснилось, рептилия попала в помещение через незапертую входную дверь. Специалистам уже удалось установить вид — это черная ехидна, которую в Австралии обычно называют просто черной змеей. Ее укус может вызвать сильное отравление даже со смертельным исходом, однако на сегодня не было зафиксировано ни одного фатального случая.

Кожа черной змеи глянцевая с синеватым отливом, снизу и по бокам она окрашена в розовые, красные и малиново-красные оттенки. Представители вида вырастают от полутора до двух с половиной метров в длину. Эти рептилии, хоть и опасны, но достаточно пугливы и реагируют лишь тогда, когда чувствуют угрозу.

Рептилия попала в помещение через незапертую входную дверь Фото: Snake Catchers Brisbane & Gold Coast/Facebook

"Сегодня утром достали из детской кровати очень ядовитую черную змею. Она пыталась слиться с игрушками", — написали в Facebook профессиональные охотники на змей из Брисбена и Голд-Коста, поделившись несколькими фотографиями спасательной операции.

В комментариях под сообщением пользователи сети поблагодарили их за работу.

"Ого, такой спокойный экземпляр! Сам залезает в сумку и все такое. Спасибо за работу", — написал один из участников обсуждения. Другой добавил: "Довольно опасная змея! К счастью, она не успела покусать маленькую девочку".

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Кроме того, мы писали, что 38-летний Келвин Баутиста был приговорен к одному году условно и штрафу в размере 5 тысяч долларов по обвинению в контрабанде. Мужчина пытался перевезти через границу трех питонов в своих штанах. Сначала ему грозило максимальное наказание в виде 20 лет заключения, штрафа до 250 тысяч долларов и освобождение под надзором на срок до трех лет, но приговор был значительно мягче.