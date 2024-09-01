Сховалась серед іграшок: батьки виявили у ліжку дитини смертоносну змію (фото)

Рептилії цього виду, хоч і небезпечні, але досить полохливі й реагують лише тоді, коли відчувають загрозу.

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Батьки з Квінсленду (Австралія) знайшли в ліжечку своєї доньки смертоносну змію. Плазун сховався у ліжечку дитини серед покривал та м'яких іграшок. Родина негайно викликала професійних ловців змій, щоб знешкодити незвану гостю, але при цьому не наражати себе на небезпеку. Про це пише видання The Mirror.

Як з’ясувалося, рептилія потрапила у помешкання через незачинені вхідні двері. Фахівцям уже вдалось встановити вид — це чорна єхидна, яку в Австралії зазвичай називають просто чорною змією. Її укус може викликати сильне отруєння навіть зі смертельними наслідками, однак станом на сьогодні не було зафіксовано жодного фатального випадку.

Шкіра чорної змії глянцева з синюватим відливом, знизу та по боках вона забарвлена в рожеві, червоні та малиново-червоні відтінки. Представники виду виростають від півтора до двох з половиною метрів завдовжки. Ці рептилії, хоч і небезпечні, але досить полохливі й реагують лише тоді, коли відчувають загрозу.

Рептилія потрапила у помешкання через незачинені вхідні двері Фото: Snake Catchers Brisbane & Gold Coast/Facebook

"Сьогодні вранці дістали з дитячого ліжка дуже отруйну чорну змію. Вона намагалася злитися з іграшками", — написали у Facebook професійні мисливці на змій з Брісбена та Голд-Коста, поділившись кількома фотографіями рятувальної операції.

У коментарях під дописом користувачі мережі подякували їм за роботу.

"Ого, такий спокійний екземпляр! Сам залазить в сумку і все таке. Дякую за роботу", — написав один з учасників обговорення. Інший додав: "Досить небезпечна змія! На щастя, вона не встигла покусати маленьку дівчинку".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 37-річний аргентинський ветеринар Серхіо Антунес Россі, який у вільний час полюбляє мандрувати світом, прибув до перуанської Амазонії й покупався у водоймі разом із 6-метровою анакондою.

Крім того, ми писали, що 38-річний Келвін Баутіста був засуджений до одного року умовно і штрафу в розмірі 5 тисяч доларів за звинуваченням у контрабанді. Чоловік намагався перевезти через кордон трьох пітонів у своїх штанах. Спершу йому загрожувало максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення, штрафу до 250 тисяч доларів та звільнення під наглядом на строк до трьох років, але вирок був значно м'якшим.