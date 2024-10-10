"Під диваном стирчала голова": родина виявила у своєму будинку справжню змію (фото)

Флоридська королівська змія, яку назвали Міккі, потрапила у приміщення через відчинені двері, шукаючи теплий притулок.

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Родина з Бостона (графство Лінкольншир, Велика Британія) знайшла змію, яка ховалася під диваном у вітальні їхнього будинку. Усім мешканцям довелося вибігти на вулицю та чекати на приїзд фахівців з парку дикої природи "Ковчег". Про це пише видання ВВС.

Батько сімейства, Гаррі Панціз, дуже злякався, коли побачив непрохану гостю, яка виявилась флоридською королівською змією завдовжки близько одного метра.

За попередньою версією, рептилія, яку назвали Міккі, потрапила у приміщення через відчинені двері, шукаючи теплий притулок. Однак наразі невідомо, звідки саме вона втекла.

Рептилія, яку назвали Міккі, потрапила у приміщення через відчинені двері Фото: Ark Wildlife & Dinosaur Park

"Коли я приїхав за викликом, то вся сім'я стояла на вулиці в саду. Якщо ви не звикли до змій, то поява однієї з них у домі посеред ночі, ймовірно, налякає вас. Наразі ми дуже хочемо знайти власника, який міг загубити свою домашню улюбленицю", — розповідає Джеймі Мінтрам з парку дикої природи "Ковчег".

Фахівець каже, що Міккі була "млявою" через холод. Змію забрали у парк, зараз вона почувається добре й стала більш активною.

У Музеї Флориди заявили, що рептилії цього виду не отруйні й не несуть загрози для людей та домашніх тварин, але іноді кусаються, щоб захистити себе.

"Ці змії уникають прямого контакту з людьми та домашніми тваринами, як правило, тікають у схованку. Однак, якщо їх загнати в кут, то здатні атакувати нападника й швидко вібрують кінчиком хвоста, видаючи при цьому дзижчання та неприємний запах мускусу з пари залоз. Однак ці змії не агресивні", — пояснили співробітники закладу.

Родина знайшла під диваном змію Фото: Ark Wildlife & Dinosaur Park

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що батьки з Квінсленду (Австралія) знайшли смертоносну змію. Плазун сховався у ліжечку дитини серед покривал та м'яких іграшок. Родина негайно викликала професійних ловців змій, щоб знешкодити незвану гостю, але при цьому не наражати себе на небезпеку.

Крім того, ми писали, що 38-річний Келвін Баутіста був засуджений до одного року умовно і штрафу в розмірі 5 тисяч доларів за звинуваченням у контрабанді. Чоловік намагався перевезти через кордон трьох пітонів у своїх штанах. Спершу йому загрожувало максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення, штрафу до 250 тисяч доларів та звільнення під наглядом на строк до трьох років, але вирок був значно м'якшим.