Захисник природи дозволив анаконді їсти себе живцем і записав це на камеру (відео)

Чоловік вирушив у віддалену частину тропічного лісу Амазонки та вистежив зелену анаконду — найбільшу і найважчу змію у світі. Науковець використав шок, щоб привернути увагу глядачів до свого фільму.

Захисник природи із США Пол Росолі дозволив величезній змії з'їсти себе живцем під час роботи над документальним фільмом для каналу Discovery. Все це він зафільмував на камеру. Про цей випадок нагадало видання LADbible.

Фільм під назвою "З’їдений заживо" показав, як Розолі вирушив у віддалену частину тропічного лісу Амазонки та вистежив зелену анаконду — найбільшу і найважчу змію у світі. Попри те, що зелена анаконда не отруйна, вона здатна проковтнути великих тварин, як-от ягуар, і, якщо захоче, то і людину.

Розолі вирішив, що йому потрібно використати шок, щоб привернути увагу глядачів, і пообіцяв, що дозволить змії проковтнути його.

Щоб не померти під час трюка, Розолі вдягнув спеціальний костюм із вуглецевого волокна, оснащений камерами, мікрофоном і маскою для обличчя, приєднаною до захищеного від ударів джерела кисню. Він облився свинячою кров'ю і підійшов до обраної змії на четвереньках, щоб привабити змію.

Однак трюк пішов не зовсім за планом. Замість того, щоб одразу проковтнути свій обід, змія вирішила його задушити і обвилася навколо кільцями. Трюк зрештою тривав годину, перш ніж Розолі припинив його через побоювання, що йому ось-ось зламають руку.

Згадуючи момент, коли він вирішив скасувати весь трюк, він додав: "Анаконда поставила мою руку в таке положення, коли її сила була повністю на моїй відкритій руці. Я відчув, як кістка згинається. І коли я відчув, що вона збирається тріснути, мені довелося зупинити експертимент", — розповів захисник природи.

Нагадаємо, що родина з Бостона знайшла змію, яка ховалася під диваном у вітальні їхнього будинку. Усім мешканцям довелося вибігти на вулицю та чекати на приїзд фахівців з парку дикої природи "Ковчег".