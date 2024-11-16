Женщина построила из старого дерева домик в лесу: миллионы людей мечтают жить, как она (фото)

Пенсионерка рассказывает, что всегда мечтала жить в домике посреди природы — в возрасте 60 лет наконец решилась на это. Фотографиями "до" и "после" она поделилась в Facebook.

62-летняя Донна из Австралии построила крошечный домик прямо посреди леса. После того, как строители завершили этап монтажа каркаса помещения, женщина просмотрела ряд видеоуроков на YouTube, чтобы своими руками обустроить его изнутри. Результатами работы она поделилась в группе Small Space Living на Facebook, где 1,5 миллиона участников.

Пенсионерка использовала старое дерево с разобранного забора и электроинструменты, чтобы полностью заменить интерьеры, превратив пространство в типичный сельский дом.

"Я долго мечтала спроектировать и поселиться в крошечном домике на колесах. В возрасте 60 лет наконец взялась реализовывать эту идею, хотя имела ограниченный бюджет и ничего не понимала в строительстве. Пришлось просматривать YouTube, чтобы овладеть необходимыми навыками. Для вдохновения также нашла интересные страницы в социальных сетях", — рассказывает Донна.

"До" и "после" ремонта Фото: Small Space Living | Facebook "До" и "после" ремонта Фото: Small Space Living | Facebook

Помещение женщины очень стильное и удобное, но крошечное: 9 метров в длину и 3 метра в ширину. Высота потолка — 2,8 м.

"Сейчас мне 62 года. Переехала в свой крошечный домик на колесах около месяца назад. Для сравнения опубликовала несколько фотографий, как домик выглядел в день, когда его привезли. Надеюсь, вам понравилась трансформация", — добавляет она.

Пользователи Facebook были поражены ремонтом. Многие оставили комментарии, чтобы похвалить женщину за невероятную работу и смелость.

"Удивительно!";

"Просто сказочно!";

"Мне нравится все, особенно ваша решительность и стиль!

"Обожаю ваш дом, он — замечательный".

"Удивительно! Вы действительно сделали его своим. Декорации тоже очень понравились!".

Кстати, фотографии креативного жилья Донны недавно опубликовали на страницах журнала о дизайне интерьеров.

Дом в лесу Фото: Small Space Living | Facebook Дом в лесу Фото: Small Space Living | Facebook Дом в лесу Фото: Small Space Living | Facebook Дом в лесу Фото: Small Space Living | Facebook Дом в лесу Фото: Small Space Living | Facebook Дом в лесу Фото: Small Space Living | Facebook Дом в лесу Фото: Small Space Living | Facebook Дом в лесу Дом в лесу

Напомним, ранее Фокус писал, что братья Джейсон и Мэтт Дафф построили в лесах штата Мэн (США) уютную юрту, которая многим кажется идеальным местом для жизни и отдыха на природе. Когда мужчины начинали строительство, то не имели опыта, однако результат их работы поразил миллионы людей по всему миру.

Кроме того, в живописном городке Самбука-ди-Сицилия, что на острове Сицилия (Италия), выставили на аукцион несколько заброшенных домов всего за 3 доллара. Однако в этой сделке есть один нюанс.