Жінка збудувала зі старого дерева хатинку в лісі: мільйони людей мріють жити, як вона (фото)

Пенсіонерка розповідає, що завжди мріяла жити в хатині посеред природи — у віці 60 років нарешті зважилася на це. Фотографіями "до" та "після" вона поділилась у Facebook.

62-річна Донна з Австралії звела крихітний будиночок прямо посеред лісу. Після того, як будівельники завершили етап монтажу каркаса помешкання, жінка переглянула низку відеоуроків на YouTube, щоб власноруч облаштувати його всередині. Результатами роботи вона поділилась у групі Small Space Living на Facebook, що налічує 1,5 мільйона учасників.

Пенсіонерка використовувала старе дерево, яке раніше слугувало парканом, та електроінструменти, аби повністю замінити інтер’єри, перетворивши простір на типову сільську оселю.

"Я довго мріяла власноруч спроєктувати та оселитися у крихітному будиночку на колесах. У віці 60 років нарешті взялась реалізовувати цю ідею, хоча мала обмежений бюджет й нічого не розуміла в будівництві. Довелось переглядати YouTube, аби опанувати необхідні навички. Для натхнення також знайшла цікаві сторінки в соціальних мережах", — розповідає Донна.

"До" та "після" ремонту Фото: Small Space Living | Facebook "До" та "після" ремонту Фото: Small Space Living | Facebook

Помешкання жінки дуже стильне та зручне, але крихітне: 9 метрів завдовжки та 3 метри завширшки. Висота стелі — 2,8 м.

"Зараз мені 62 роки. Переїхала у свій крихітний будиночок на колесах близько місяця тому. Для порівняння опублікувала кілька фотографій, на який вигляд хатина мала в день, коли її привезли. Сподіваюся, вам сподобалась трансформація", — додає вона.

Користувачі Facebook були вражені ремонтом. Багато хто залишив коментарі, аби похвалити жінку за неймовірну роботу та сміливість.

"Дивовижно!";

"Просто казково!";

"Мені подобається все, особливо ваша рішучість і стиль!;

"Обожнюю ваш будинок, він — чудовий".

"Дивовижно! Ви дійсно зробили його своїм. Декорації теж дуже сподобалися!".

До речі, фотографії креативного житла Донни нещодавно опублікували на сторінках журналу про дизайн інтер'єрів.

Будинок в лісі Фото: Small Space Living | Facebook Будинок в лісі Фото: Small Space Living | Facebook Будинок в лісі Фото: Small Space Living | Facebook Будинок в лісі Фото: Small Space Living | Facebook Будинок в лісі Фото: Small Space Living | Facebook Будинок в лісі Фото: Small Space Living | Facebook Будинок в лісі Фото: Small Space Living | Facebook Будинок в лісі Будинок в лісі

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що брати Джейсон та Метт Дафф побудували в лісах штату Мен (США) затишну юрту, яка багатьом здається ідеальним місцем для життя та відпочинку на природі. Коли чоловіки починали будівництво, то не мали жодного досвіду, однак результат їхньої роботи вразив мільйони людей по всьому світу.

Крім того, у мальовничому містечку Самбука-ді-Сицилія, що на острові Сицилія (Італія), виставили на аукціон кілька покинутих будинків всього за 3 долари. Однак в цій угоді є один нюанс.